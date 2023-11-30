Россиянка потратила на отдых в Адлере 300 тысяч рублей и осталась недовольна

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Россиянка отдохнула с семьей в Адлере на 300 тысяч рублей и поделилась минусами поездки.
Порталу «Тонкости туризма» она сообщила, что в номерах её отеля в 15 минутах от моря было довольно грязно. При том, что за дополнительную уборку нужно было доплачивать тысячу рублей.
Во время отдыха семья питалась в кафе и столовых. В целом на еду было потрачено 100 тысяч рублей.
Туристка осталась недовольной аниматорами на набережной. Они взяли у нее пять тысяч рублей за пять фотоснимков.
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«Младшему ребенку полгода, так что приходилось её делать самим», — рассказывает туристка.
Туристка осталась недовольной аниматорами на набережной. Они взяли у нее пять тысяч рублей за пять фотоснимков.
«Это ужас! Мы были очень расстроены», — вспоминает ситуацию туристк.Местный пляж также не пришёлся по душе россиянке.
«Кругом галька, ходить без обуви просто невозможно, особенно ребенку. Море было теплое, но солнечных дней мы застали мало», жалуется туристка.Учитывая развлечения, перелет и проживание, семья из четырех человек потратила 300 тысяч рублей. При этом, по словам россиянки, в целом поездка ей понравилась.
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Мария Фирсова