Россиянка пожаловалась на отдых в гостинице Туапсе: «сутки без воды и света»

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Россиянка отдыхала в гостинице курортного города Туапсе, но столкнулась с отсутствием электричества и водоснабжения.
Отзыв женщины опубликован в Telegram-чате «Ольгинка», пишет Лента. ру.
По её словам, поездка состоялась ещё в июле, но деньги администрация гостиницы так и не вернула, хотя и обещала произвести выплаты в течение 10 рабочих дней. Некоторые пользователи чата выразили поддержку россиянке.
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«Снимали [номер] в гостинице «Виктория», её затопило тогда после наводнения, сутки без воды и света, с грудным ребенком, воду сами таскали на третий этаж», —поделилась эмоциями туристка.
«Если люди заплатили заранее за 10 дней, а прожили 2, то деньги за 8 дней надо вернуть. Точка».Но некоторые посчитали жалобы туристки необоснованными.
«Не приезжайте в Ольгинку, заработайте на Турцию. Будут вам и условия, и возврат по требованию, но это не точно»,- прокомментировал ситуацию один из подписчиков.Ранее сообщалось, что туристы из России заразились кишечной инфекцией в турецком отеле. Туристы из России, которые отдыхали в четырехзвездочном отеле Armas Green Fugla в Аланье, жаловались на отравление и заражение кишечной инфекцией. По словам пострадавшей Виты Коберницкой, в гостинице брали пробы для выяснения причины недомогания людей.
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Мария Фирсова