СМИ: Россиянку шокировали цены в аэропорту турецкой Антальи

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Женщина отметила, что следующий раз будет брать еду с собой. По словам россиянки, два шарика мороженого стоят в аэропорте Турции два евро (или 180 руб.), а цена банки газировки превышает четыре евро (405 руб.). Самым доступным напитком оказалась маленькая бутылка воды за два евро (180 руб.).
«В Subway сабы стоят от 6 до 11 евро (до1035 руб.) в зависимости от начинки и размера порции. В Sbarro кусок пиццы стоит 8 евро (720 руб.), а два куска пиццы и бокал колы — 16 евро (1440 руб.). Бургер Кинг предлагает туристам капучино и латте по цене 5 евро (450 руб.)», — рассказала туристка из РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов дал россиянам важные рекомендации перед путешествием в Турцию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.