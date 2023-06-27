Российские туристы нашли замену Европе

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Согласно данным компаний, спрос на направления остается стабильным, однако его росту мешает регулярное повышение цен, в том числе на транспорт и музеи.
Как стало известно, цены выросли по всем городам Золотого кольца, однако особенно сильно подорожали однодневные туры. Ранее однодневный тур стоил около двух тысяч рублей, на данный момент стоимость тура без включенного обеда составляет около трех тысяч рублей.
Уточняется, что перед летним сезоном цены выросли в несколько этапов. Суммарное подорожание составляет около 15–20%.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что купание на пляжах Анапы запретили.