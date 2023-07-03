Российские туристы сравнили отдых в Сирии с Италией

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Сирия представляет собой религиозное государство. В некоторых городах местное население продолжает говорить на арамейском языке, на котором говорил Иисус Христос. Российские туристы сравнили отдых в Сирии с отдыхом в Италии, пишет Lenta.ru.
Россияне для отдыха в Сирии предпочитают курорты Алеппо, Латакии и Дамаска. Подарки и сувениры для близких туристы из РФ чаще всего приобретают на рынке Сук-аль-Хамидия.
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Диана Аванесян