РСТ: Монголия востребована у российских туристов

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в 2022 году крупные российские туроператоры организовывали совместно с монгольскими партнёрами туры для развития туристического направления в Монголию. Об этом пишет RT.
«Акцент в туре делался и на культурно-познавательные особенности, и на паломнические», — цитирует Барзыкина RT.
Вице-президент РСТ подчеркнул, что, несмотря на необходимость решения вопросов транспорта, Монголия востребована у россиян.
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Екатерина Коршунова