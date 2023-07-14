РСТ: российские туристы могут без пересадки отправиться в 36 стран

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Вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. Об этом вице-президенты РСТ заявили на пресс-конференции.
Отмечается, что в 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России.
Вице-президент РСТ, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко дополнил, что в период до пандемии количество стран с прямым перелетом из России составляло 69, в мае 2022 года их число сократилось до 7.
Осауленко уточнил, что российским туристам прямым рейсом из страны доступны практически все зарубежные туристические безвизовые направления. К ним относятся: Египет, Турция, Таиланд и другие.
Барзыкин добавил, что полеты с пересадкой через третьи страны характеризуются высокими рисками и денежными затратами.
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«Достаточно широкая сеть, начиная от Китая и заканчивая планирующим открыться Вьетнамом», — пояснил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
Осауленко уточнил, что российским туристам прямым рейсом из страны доступны практически все зарубежные туристические безвизовые направления. К ним относятся: Египет, Турция, Таиланд и другие.
Барзыкин добавил, что полеты с пересадкой через третьи страны характеризуются высокими рисками и денежными затратами.
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Екатерина Коршунова