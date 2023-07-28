С 1 августа в России заработает единая электронная виза

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«Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10:00 по московскому времени», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.Осенью 2022 года тогдашняя глава упраздненного ныне Ростуризма Зарина Догузова объявила, что предложит министру иностранных дел России Сергею Лаврову запустить электронную визу для жителей 52 стран. Она уточнила, что в этот список входят все страны Европы.
Президент России Владимир Путин заявлял, что российский МИД не должен руководствоваться принципом взаимности и ограничивать выдачу виз для жителей западных стран.
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