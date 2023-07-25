С начала года Зарайский кремль посетило почти 40 тысяч человек

На выходных Зарайский кремль посещают больше 1000 человек, а с начала 2023 года музей посетило почти 40 тысяч человек. В настояшее время в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» проходит выставка «Искусство в ремесле.Путешествие по узорам». Эта выставка работ современных мастеров декоративного искусства, по керамике, дереву, ткани. В ней принимают участие мастера, которые работают в разных техниках и формах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.