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С начала года Зарайский кремль посетило почти 40 тысяч человек

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» посетило почти 40 тысяч человек
25 июля 2023, 12:20

Фото: Фотобанк Москвской области

На выходных Зарайский кремль посещают больше 1000 человек, а с начала 2023 года музей посетило почти 40 тысяч человек. В настояшее время в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» проходит выставка «Искусство в ремесле.Путешествие по узорам». Эта выставка работ современных мастеров декоративного искусства, по керамике, дереву, ткани. В ней принимают участие мастера, которые работают в разных техниках и формах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
«Это выставка-интервенция, когда задействован не только выставочный зал. Часть предметов с выставки интегрировано в постоянную экспозицию музея, это в основном в здании, на территории Зарайского кремля. Мастера продолжают классические традиции орнамента, его технологии и работы с материалами. Выставка открылась две недели назад и продлится до 20 августа», - рассказал директор музея Кирилл Кондратьев.

Фото: Фотобанк Москвоской области


Помимо этой выставки, в Зарайском кремле 12 июня состоится керамический арт-выходной. На территории заповедника будут проходить мастер-классы, которые проведут художники, участвующие в проходящей выставке.

Фото: Фотобанк Москвоской области
«Подобный фестиваль мы проводим второй раз, он является продолжением текущей выставки. Желающие могут вместе с мастерами сделать израсцы, поработать на гончарном круге и узнать о лепной керамике. Художники представят свои работы на траве, и эта экспозиция продлится до сумерек. Поэтому можно приехать ближе к вечеру и увидеть всю эту красоту при горящих свечах. Поимо этого, наших гостей будет ждать небольшой концерт современной музыки, чтобы красиво и лирично встретить вечер в Зарайском кремле», - поделился Кирилл Кондратьев.

Фото: Фотобанк Москвоской области

Отметим, что по выходным дням проходит выставка «Зарайский гарнизон эпохи Смутного времени».

«На этой экскурсии можно узнать о том, кто жил и оборонял крепость в смутное время. Выставка будет интересна не только тем, кто изучает военную историю, но и тем, кто просто хочет подняться в башни Зарайского кремля. По будням экскурсии тоже проходят, только в другом формате. Также можно пройтись по городу с экскурсоводом, это уже зависит от предпочтений и интересов посетителей», - заключил директор музея Кирилл Кондратьев.

Фото: Фотобанк Москвоской области

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#Зарайский кремль
#выставка
#Подмосковье
#культура
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Россияне назвали США и Францию одними из самых опасных стран для туризма
31 июля 2023, 14:08

Фото: istockphoto.com/encrier

Опрос аналитиков показал, что россияне не стали бы проводить свой отпуск в США и Франции.
Как передаёт utro.ru, на третьем месте в этом рейтинге оказалась Мексика, четвёртое место разделили между собой Тунис и Индия.

Небезопасной для туризма респонденты назвали и Турцию.

При этом, более 70% опрошенных отметили, что могли бы не переживать о совей безопасности и хорошем отдыхе на Мальдивах.

До этого сообщалось, что во внутрироссийском туризме с 1 августа ожидаются изменения. Так, путешественники по нашей стране будут обязаны платить курортный сбор. В частности, в Санкт-Петербурге гостям города предстоит дополнительно платить 100 рублей, которые будут поступать в местный бюджет. Как уточняют «Вести Подмосковья» взимание сбора не будет распространяться на несовершеннолетних, ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, инвалидов I и II групп, членов малоимущих семей, спортсменов и больных туберкулезом. А вот иностранные туристы смогут оформлять визу в РФ сразу на полгода.

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#изменения
#бюджет
#индия
#туристы
#рф
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Фестиваль «Гуляй город» посетили более 48 тыс гостей
31 июля 2023, 10:09

Фото: Telegram-канал Григория Артамонова

Более 48 тыс гостей посетили музыкально-театральный фестиваль «Гуляй город», посвящённый Битве при Молодях. Его в течение двух дней принимал Чехов, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
Гостям предложили показательные выступления военно-исторических клубов, мастер-классы по игре на балалайках и глюкофонах, посещение лагеря реконструкторов, лектория, музыкального театра для детей, настольные исторические игры и многое другое. Особенный интерес посетителей, по мнению Артамонова, вызвала ремесленная слобода, где каждый мог смастерить памятную поделку.

Фестиваль сопровождала обширная концертная программа, в которой участвовали фольклорные коллективы Подмосковья и звёзды эстрады.  Артамонов напомнил, что выбор места и даты проведения фестиваля основаны на историческом событии — Битве при Молодях. Она прошла с 29 июля по 2 августа 1572 года. Тогда победа русских воинов позволила сохранить и укрепить российскую государственность.

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#чехов
#фестиваль
#григорий артамонов
#туризм
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В Нью-Дели произошла вспышка лихорадки Денге
30 июля 2023, 18:51

Фото:istockphoto/nechaev-kon

В Нью-Дели стремительно растёт число случаев лихорадки Денге, вирусного заболевания, которое может вызвать геморрагический шок.
Об этом пишет  РИА Новости, ссылаясь на министра здравоохранения города Саурабха Бхардваджа. С начала 2023 года в Нью-Дели зафиксировали 187 случаев лихорадки Денге, что является рекордом с 2018 года.
 
Более 40 человек заразились в июне, большинство стали переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.
 
«Второй тип считается тяжелым штаммом, который представляет риск для пациентов. По предварительным данным, в широком распространении находится только один штамм, но мы все должны быть бдительны», —заявил Бхардваджа.
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#индия
#вирус
#болезнь
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Власти Антальи сообщили о новом туристическом рекорде
30 июля 2023, 17:48

Фото:istockphoto/evgenyatamanenko

Губернатор Антальи Эрсин Языджы сообщил, что новый рекорд по числу прибывших с начала года туристов зафиксирован в Анталье.
РИА Новости пишет, что предыдущий рекорд датируется 2019 годом.

С января 2023 года по 29 июля включительно в Анталью прибыли 8 млн 11 тыс. 828 туристов.  В 2019 году к концу июля в Анталье побывали 8 млн 4 тыс. 11 туристов.
 
Также в субботу установлен новый рекорд по числу прибывших в провинцию самолетами: 100 тысяч 40 туристов прилетели в Турцию.

Ранее сообщалось, что абсолютный отказ от системы «всё включено» (all-inclusive) в турецких отелях маловероятен, но есть вероятность появления вариаций из-за различных требований туристов и роста цен на отдых.

Об этом РИА Новости рассказал советник мэра Антальи по туризму и экс-глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.
По его словам, курорты Турции посещают туристы с разными требованиями: некоторые нуждаются в all-inclusive, а есть те, кому достаточно пансиона или даже отеля без завтрака.

Поэтому «всё включено» полностью отменять никто не станет, — заверил Айык, не исключив появления разных вариаций данной системы.

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#турция
#отпуск
#туризм
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В Чехове состоялось открытие исторического фестиваля «Гуляй-город»
29 и 30 июля в селе Молоди городского округа Чехов пройдет большой исторический фестиваль «Гуляй-город»
29 июля 2023, 20:44

Фото: Радио 1

Фестиваль посвящен одному из главных сражений в истории Руси – Битве при Молодях, которая произошла между 29 июля и 2 августа 1572 года. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
«Это уникальное событие, что фестиваль, посвященный Молодинской битве, проходит на том поле, где 451 год назад и состоялось это сражение. Большинство артефактов было найдено именно здесь. Погода немного подвела, но несмотря на это, 40 тысяч жалеющих зарегистрировалось чтобы посетить фестиваль.
Безусловно, обстоятельства и политическая картина того времени значительно отличалась от нынешних реалий, но люди те же самые, что и сейчас. Для любого поколения важно знать исторические события, связанные с нашей землей. Поэтому, когда русский народ объединяется, нам любые преграды по плечу», - отметил глава городского округа Григорий Артамонов.


Фестиваль разделят на две зоны: историческую и современную. Первая перенесет гостей на несколько столетий назад – во времена Руси XVI века. Реконструкция битвы, костюмированные перформансы, ярмарки и национальные забавы максимально точно и ярко воссоздадут атмосферу того времени. Будут хороводы, плясовые веревочные игры, а еще мастер-классы по ковке, литью и приготовлению блюд. Кульминацией фестиваля станет кулачный стеношный бой.
 
«Фестиваль «Гуляй Город» я посещала в 2010 еще, когда была ребенком, но программа бы не такой большой. Несмотря на погоду, атмосфера все равно остается, потому что исторические битвы не выбирались под погоду»,- поделилась участница фестиваля Юлия. 



В современной зоне разместятся ярмарка локальных брендов, фудкорт и основная сцена. Здесь же состоится большой концерт, на котором выступят современные фолк-исполнители и известные группы.



«Я на фестивале первый раз, я был удивлен его масштабу. Организаторы охватили огромную площадь. Кулачные бои, выставки, кафетерии, концерт, насыщенные дни получатся», - рассказал участник Роман.


Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
 
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В эти выходные в «Мелихово» состоится знаменитый спектакль «Чехов. Чайка». 

Впервые в Солнечногорске пройдет большой фестиваль «Территория Солнца».

Стартовала аккредитация на литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» в Подмосковье. 

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#ярмарки
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Парень из Иркутска в одиночку переплыл Байкал на сапборде
29 июля 2023, 10:26

Фото:istockphoto/Viktoriya Telminova

Молодой человек из Иркутска за 16 дней в одиночку на сапборде переплыл Байкал, преодолев 682 км.
Baza пишет, что Антон Гаер водил туристические группы в походы, но недавно решил сходить в поход в одиночку. Маршрут выбрал необычный — на сапе, по воде, через Байкал, из Култука до Нижнеангарска. 

Путешественник взял с собой палатку, спальный мешок, аптечку, горелку, еду и другие принадлежности. 

В начале пути погода была хорошей, но потом поднялся ветер, начались грозы и волны. Некоторое время пришлось пережидать на суше. В пути Антон отметил свой 35-й день рождения. 

Путешествие по Байкалу длилось 16 дней — за это время мужчина преодолел 682,2 км. Следующей целью Антона станет восхождение на Эльбрус.

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#туризм
#путешествие
#туристы
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Туроператоры рассказали, на какое направление российские туристы потратили миллионы
29 июля 2023, 09:39

Фото:istockphoto/SHansche

В июле пятеро россиян заплатили 3,7 млн рублей за двухнедельный отпуск в турецком Бодруме.
Такие данные привели специалисты одного из порталов планирования путешествий, пишет «Московский Комсомолец».
 
При этом дорогой отдых в Турции был в пятизвездочном отеле, но включал только завтраки. За почти 4 млн отдохнули трое взрослых и двое детей.
 
Почти в 2 раза дешевле обошелся другой семье из России отдых в Греции. Двое взрослых и двое детей провели 10 дней отпуска в пятизвездочном отеле в Калифее, где было предусмотрено трёхразовое питание. За отдых семья заплатила 1,5 млн рублей.
 
Среди российских туристических локаций лидирует Москва. В столице компания из четырех туристов жила на полном пансионе около месяца и потратила 898 тысяч рублей.
 
Также россияне потратили в среднем 500 тысяч рублей на пятизвёздочные отели без питания в Адлере и Сочи.

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#турция
#отпуск
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Советник мэра Антальи Айык рассказал, откажутся ли турецкие отели от системы «всё включено»
29 июля 2023, 08:18

Фото:istockphoto/Olga Demina

Абсолютный отказ от системы «всё включено» (all-inclusive) в турецких отелях маловероятен, но есть вероятность появления вариаций из-за различных требований туристов и роста цен на отдых.
Об этом РИА Новости рассказал советник мэра Антальи по туризму и экс-глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.
По его словам, курорты Турции посещают туристы с разными требованиями: некоторые нуждаются в all-inclusive, а есть те, кому достаточно пансиона или даже отеля без завтрака.

Поэтому «всё включено» полностью отменять никто не станет, — заверил Айык, не исключив появления разных вариаций данной системы.
 
В систему all-inclusive будут вносить изменения: появится «базовый вариант», к которому клиент сможет добавлять опции, нужные именно ему, за отдельную плату.

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#турция
#отпуск
#отель
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С 1 августа в России заработает единая электронная виза
28 июля 2023, 23:35

Фото: iStock/Daviles

Единую электронную визу запустят утром 1 августа. Об этом говорится в сообщении консульского департамента МИД РФ.
«Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10:00 по московскому времени», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Осенью 2022 года тогдашняя глава упраздненного ныне Ростуризма Зарина Догузова объявила, что предложит министру иностранных дел России Сергею Лаврову запустить электронную визу для жителей 52 стран. Она уточнила, что в этот список входят все страны Европы.

Президент России Владимир Путин заявлял, что российский МИД не должен руководствоваться принципом взаимности и ограничивать выдачу виз для жителей западных стран.

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#мид
#визы
#россия
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