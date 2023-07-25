С начала года Зарайский кремль посетило почти 40 тысяч человек

Фото: Фотобанк Москвской области
На выходных Зарайский кремль посещают больше 1000 человек, а с начала 2023 года музей посетило почти 40 тысяч человек. В настояшее время в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» проходит выставка «Искусство в ремесле.Путешествие по узорам». Эта выставка работ современных мастеров декоративного искусства, по керамике, дереву, ткани. В ней принимают участие мастера, которые работают в разных техниках и формах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
«Это выставка-интервенция, когда задействован не только выставочный зал. Часть предметов с выставки интегрировано в постоянную экспозицию музея, это в основном в здании, на территории Зарайского кремля. Мастера продолжают классические традиции орнамента, его технологии и работы с материалами. Выставка открылась две недели назад и продлится до 20 августа», - рассказал директор музея Кирилл Кондратьев.
Фото: Фотобанк Москвоской области
Фото: Фотобанк Москвоской области
«Подобный фестиваль мы проводим второй раз, он является продолжением текущей выставки. Желающие могут вместе с мастерами сделать израсцы, поработать на гончарном круге и узнать о лепной керамике. Художники представят свои работы на траве, и эта экспозиция продлится до сумерек. Поэтому можно приехать ближе к вечеру и увидеть всю эту красоту при горящих свечах. Поимо этого, наших гостей будет ждать небольшой концерт современной музыки, чтобы красиво и лирично встретить вечер в Зарайском кремле», - поделился Кирилл Кондратьев.
Фото: Фотобанк Москвоской области
Отметим, что по выходным дням проходит выставка «Зарайский гарнизон эпохи Смутного времени».
«На этой экскурсии можно узнать о том, кто жил и оборонял крепость в смутное время. Выставка будет интересна не только тем, кто изучает военную историю, но и тем, кто просто хочет подняться в башни Зарайского кремля. По будням экскурсии тоже проходят, только в другом формате. Также можно пройтись по городу с экскурсоводом, это уже зависит от предпочтений и интересов посетителей», - заключил директор музея Кирилл Кондратьев.
Фото: Фотобанк Москвоской области
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