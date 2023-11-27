Самыми популярными направлениями перед Новым годом стали Петербург и Сочи

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Статистика программы лояльности «СберСпасибо» показала, что самыми популярными направлениями в преддверие Новым годом стали Санкт-Петербург и Сочи.
Также в топ городов России, которые стали популярны у россиян7 перед новогодними праздниками, стали Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Самара, Тюмень, Мурманск и Уфа.
Как передаёт RT, что касается зарубежных туров, то здесь спросом у россиян пользуются Пхукет, а также Ереван, Бангкок, Стамбул, Дубай, Баку, Анталью, Душанбе, Ош и Алма-Ату.
Ранее сообщалось, что поезда «Аэроэкспресс» курсируют штатно в условиях снегопада.
«Поезда «Аэроэкспресс» в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково курсируют по расписанию в условиях обильного снегопада в столичном регионе», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы авиаперевозчика.
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Как передаёт RT, что касается зарубежных туров, то здесь спросом у россиян пользуются Пхукет, а также Ереван, Бангкок, Стамбул, Дубай, Баку, Анталью, Душанбе, Ош и Алма-Ату.
«Поезда «Аэроэкспресс» в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково курсируют по расписанию в условиях обильного снегопада в столичном регионе», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы авиаперевозчика.
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Мелисса Тимофеева