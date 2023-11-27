Радио1
Главная / Новости / Туризм/ Самыми популярными направлениями перед Новым годом стали Петербург и Сочи

Самыми популярными направлениями перед Новым годом стали Петербург и Сочи

27 ноября 2023, 15:44
Фото: istockphoto.com/NataliaNaberezhnaia

Фото: istockphoto.com/NataliaNaberezhnaia

Статистика программы лояльности «СберСпасибо» показала, что самыми популярными направлениями в преддверие Новым годом стали Санкт-Петербург и Сочи.
Также в топ городов России, которые стали популярны у россиян7 перед новогодними праздниками, стали Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Самара, Тюмень, Мурманск и Уфа.

Как передаёт RT, что касается зарубежных туров, то здесь спросом у россиян пользуются Пхукет, а также Ереван, Бангкок, Стамбул, Дубай, Баку, Анталью, Душанбе, Ош и Алма-Ату.


Ранее сообщалось, что поезда «Аэроэкспресс» курсируют штатно в условиях снегопада.

«Поезда «Аэроэкспресс» в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково курсируют по расписанию в условиях обильного снегопада в столичном регионе», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

Читайте также:

Россиянин рассказал о поездке во Вьетнам: «Тараканы бегают по номерам отелей»

Туристка из России попробовала оливье в Таиланде и испытала культурный шок

Турэксперт Ансталь: Великий Устюг популярен для семейного отдыха на Новый год
#аэроэкспресс
#поезда
#новый год
#аэропорты
#город
Читайте нас в
Россиянин рассказал о поездке во Вьетнам: «Тараканы бегают по номерам отелей»
26 ноября 2023, 18:18

Фото: istockphoto/BrianScantlebury

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой отправился во Вьетнам и назвал несколько особенностей этой страны, к которым сложно привыкнуть.
Своими впечатлениями блогер поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на «Дзене».
Во Вьетнаме много огромных крыс и тараканов, по словам Кутового. Он добавил, что крысы «спокойно бегают по своим делам», не нападая на людей.

«А вот тараканы... Здесь они очень большие (5-7 см), и они умеют летать. Однажды на улице в Хошимине мне на шею приземлился такой. Ничего опасного, просто жутко неприятно и внезапно»,-вспоминает блогер.
Алексей Кутовой рассказывает, что тараканы бегают по номерам отелей, способны залезть в чемодан. В отелях, где останавливался блогер, были грязь, плесень и даже следы плевков.

Тревел-блогер остался недоволен большим количеством курящих людей в помещениях, хаотичным движением на дорогах и сильной любовью местных жителей к караоке.

«Они поют дома по вечерам, празднуют дни рождения, отдыхают шумными компаниями и даже поют в одиночку. Все это с микрофоном в руке. Петь, как правило, не умеют. В 80% случаев слышишь ужасный вой, но искренний, глубинный», — рассказал россиянин.
Читайте также: 

Туристка из России попробовала оливье в Таиланде и испытала культурный шок

В Севастополе чиновница попала под проверку после критики туристов из Китая

Россиянин оказался среди бушующего залива в Таиланде
#туризм
#туристы
#новости
Читайте нас в
Туристка из России попробовала оливье в Таиланде и испытала культурный шок
26 ноября 2023, 14:56

Фото: istockphoto/tasha_lyubina

Российская тревел-блогерша Марина Ершова попробовала в Таиланде оливье и испытала культурный шок.
Свои впечатления она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

Знакомый таец добавил в салат корень имбиря, вареный рис, сушеную рыбу, креветки, моллюсков, огурцы, помидоры, капусту, лук и чеснок. Рис он положил в центре тарелки, а остальные ингредиенты разложил вокруг.

«Они едят все в таком духе и с рыбным вкусом. Ну и русскому человеку на кухне тайца делать нечего. Всё-таки не дело есть такое оливье», — так описала свой опыт Марина Ершова.
По словам путешественницы, она осталась верное «доброму советскому оливье с майонезом».

Читайте также:

В Севастополе чиновница попала под проверку после критики туристов из Китая

Девушка заблудилась в парке и 9 дней пыталась выжить

Россиянин оказался среди бушующего залива в Таиланде
#туризм
#туристы
#новости
#таиланд
#путешествие
Читайте нас в
Турэксперт Ансталь: Великий Устюг популярен для семейного отдыха на Новый год
24 ноября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Danil Sergeev

Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее популярным семейным направление м в новогодние праздники в России стал Великий Устюг.
Она назвала город лучшим направлением для новогоднего отдыха.

«Лучшим направлением для новогоднего отдыха с маленькими детьми станет Великий Устюг. У родителей появится возможность показать ребенку вотчину Деда Мороза. Также популярностью у туристов пользуется Кострома, которая является родиной Снегурочки», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Кроме этого, по её словам, востребованы для семей в новогодние праздники Кострома, карельская Рускеала, Калининград, а также Москва, Санкт-Петербург и Камчатка.

Читайте также:

В Московской области стартовал горнолыжный сезон

Подмосковные горнолыжные курорты признаны одними из лучших в России

180 тысяч на одного: в АТОР раскрыли цены на новогодние праздники в России и за границей
#праздники
#курорты
#россия
#семьи с детьми
#новый год
Читайте нас в
В Московской области стартовал горнолыжный сезон
24 ноября 2023, 15:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье открыли сезон горнолыжного спорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 24 ноября начинается открытие горнолыжных курортов в Подмосковье.

Первым начал работать спортивный парк «Волен» в Дмитровском городском округе. В 18:00 он будет открыть для посещения.

«Традиционно горнолыжные курорты Подмосковья являются местом притяжения профессиональных спортсменов и любителей активного зимнего отдыха. Всего в Московской области 18 горнолыжных клубов, в которых работают профессиональные инструкторы, организован прокат инвентаря, а каждый посетитель может выбрать подходящий уровень спуска»,— отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

С 25 ноября заработают склоны № 3 и № 5 в «Горнолыжном клубе Леонида Тягачева».

Стоит отметить, что со следующей недели также откроются горнолыжный курорт «Сорочаны» и «Горнолыжный Клуб Целеево».

Читайте также:

Подмосковные горнолыжные курорты признаны одними из лучших в России

Туроператоры назвали самые бюджетные азиатские страны для встречи Нового года

Один российский регион готовится к наплыву иностранцев
#подмосковье
#парк
#губернатор
#прокат
#клуб
#курорт
#ирина каклюгина
#курорты
Читайте нас в
Подмосковные горнолыжные курорты признаны одними из лучших в России
24 ноября 2023, 13:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Горнолыжные курорты Московской области признаны одними из лучших в России на национальной премии «Горы России». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Прошла торжественная церемония вручения наград II национальной премии «Горы России». В ненй приняли участие  342 представителя курортов, отелей, глэмпингов, хостелов и туроператоров.

В номинации «Лучший горнолыжный курорт России» стал горнолыжный курорт Сорочаны, который расположен в Дмитровском районе.

В Сорочанах для гостей работают 10 трасс с перепадом высот до 90 метров и протяженностью до 1 одного километра, а также гора для спуска высотой 225 метров. Кроме этого, гости могут воспользоваться двухместными и четырехместными кресельные канатные дороги, тремя бугельными подъемниками, беби-лифтом и детским учебным склоном. 

Стоит отметить, что номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта ЦФО» победила гостиница-шале «Волен», которая также расположена в Дмитровском городском округе.

Читайте также:

Перечислены самые популярные турнаправления на Новый год

В АТОР назвали самые популярные направления на новогодние праздники в России

Музейно-выставочный центр в Серпухове приглашает на выставку «Зубр возвращается»
#горы
#дороги
#отель
#гостиница
#цфо
#курорт
#церемония
Читайте нас в
180 тысяч на одного: в АТОР раскрыли цены на новогодние праздники в России и за границей
В АТОР рассказали, во сколько россиянам обойдётся новогодний отдых
24 ноября 2023, 11:24

Фото: IStock/undrey

В этом году спрос на туры в Валкий Устюг вырос на 30%, а в горном кластере Сочи ожидают рекордное количество гостей на новогодние праздники – порядка 200 тысяч человек. Об этом «Радио 1» рассказала исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Среди россиян в этом году особенно популярны горнолыжные курорты. В основном туристы выбирают Шерегеш, Кавказ, Архыз, Домбай. 
«Россияне едут в основном на наши горнолыжные курорты, на Красную поляну. Горный кластер Сочи в этом году – рекордсмен, они ожидают, что больше 200 тысяч приедут к ним только на новогодние праздники», — отметила Майя Ломидзе. 
Однако цены на новогодние праздники уже достаточно высокие. Например, из-за ажиотажного спроса стоимость туров в Великий Устюг выросла на 30%.

Отдых за границей тоже обойдётся недёшево. В среднем популярные направления — Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд — стоят от 70 до 200 тысяч рублей.
«Если брать Таиланд, то выйдет где-то 180 тысяч рублей на неделю на одного на Новый год. Это, если вы хотите, чтобы было четыре или пять звёзд, всё включено, комфорт. Дальше идёт Египет и Объединённые Арабские Эмираты и Турция. Последняя самая дешевая, на Новый год будет стоить порядка 70 тысяч рублей на человека», — заметила собеседница. 
Читайте также: 

Турция вошла в топ-5 самых дорогих курортов для россиян

Туроператоры назвали самые бюджетные азиатские страны для встречи Нового года

Один российский регион готовится к наплыву иностранцев
#отдых
#новый год
#туристы
#сочи
#цены
#праздники
Читайте нас в
Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»
23 ноября 2023, 16:59

Фото: istockphoto / Choreograph

Жителей Московской области смогут принять участие в новом сезоне туристического конкурса «Мастера гостеприимства». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства».
В России стартовал четвертый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства».

В рамках конкурса участники смогут заявить о себе на всю Россию и получат возможность стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства.

В новом сезоне будут два направления: «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма и «Прорывные идеи в туризме» для представителей разных областей с собственными идеями или запущенными проектами.

«Туристический проектстал центром притяжения профессионалов и экспертов индустрии со всех регионов страны. Образовательные программы проекта и конкурсные испытания дают равные шансы и новичкам, и профессионалам стать победителем конкурса<…> Каждый участник, независимо от победы, становится членом огромной семьи мастеров и всегда может рассчитывать на поддержку коллег из любого уголка нашей огромной страны», –подчеркнула посол гостеприимства Московской области Екатерина Сайфутдинова.

Кроме этого, победители конкурса смогут получить денежные премии на образование или развитие своего дела, а также поддержку проекта от заказчика и личное карьерное продюсирование. 

Стоит отметить, что заявки на участие в конкурсе принимаются до конца 2023 года.

Читайте также:

​Перечислены самые популярные турнаправления на Новый год

«Неделя истории» пройдет в детском центре «Экспонариум»

Один российский регион готовится к наплыву иностранцев
#подмосковье
#образование
#посол
#победители
#регион
#мастера гостеприимства
#развитие
Читайте нас в
Россияне стремительно скупают жильё на одном популярном зарубежном курорте
Количество российских сделок с жильём на Бали выросло на 64%
22 ноября 2023, 15:43

Фото: istockphoto/Panuwat Dangsungnoen

С января по октябрь 2023 года граждане России стали активно скупать жилье на индонезийском острове Бали.
За 10 месяцев число сделок с недвижимостью на курорте увеличилось на 64%, сообщают аналитики Alex Villas Agency, пишет «Лента.ру».

Всего россияне купили и 500 объектов на Бали. Но структура спроса изменилась: раньше россияне преимущественно покупали виллы, чтобы сдавать их в аренду, но сейчас вознкло много запросов на апартаменты для личного проживания. 

Популярность недвижимости на Бали объясняется смещением фокуса инвесторов с европейских стран в сторону Ближнего Востока и Азии.

«Первая волна вложений капиталов после февраля 2022 года пришлась на Турцию и ОАЭ. Но потом российские инвесторы, видимо, тщательнее проанализировали зарубежные рынки и обратили внимание на Бали. Здесь инвестиционное жилье выигрывает по доходности и срокам окупаемости», —сообщил генеральный директор Alex Villas Agency Николай Нечунаев.
В данный момент на долю русскоговорящих инвесторов приходится примерно 20% всех совершенных сделок. 

Читайте также:

В Севастополе чиновница попала под проверку после критики туристов из Китая

Девушка заблудилась в парке и 9 дней пыталась выжить

Россиянин оказался среди бушующего залива в Таиланде
#туристический маршрут
#туристы
#жильё
Читайте нас в
В Севастополе чиновница попала под проверку после критики туристов из Китая
22 ноября 2023, 13:37

Фото: istockphoto/KapturePhotoSolution

После высказывания начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко правоохранители проведут проверку.
Остапенко заявила, что регион не готов принимать китайских туристов. Во время доклада она заявила, что Севастополь не готов к приему туристов из Китая. По её словам, они не привозят в регион денежные средства, а вот нагрузка на туристическую инфраструктуру города сильно возрастает. 

Вице-губернатор Мария Литовко заявила, что это сугубо личное мнение Остапенко, но никак не позиция администрации Севастополя. 

Теперь чиновницу ждёт проверка из-за недопустимости таких комментариев из уст человека, который занимает должность начальника управления туризма. 

Также с Остапенко провели беседу о недопустимости подобных высказываний.  

Читайте также:

Девушка заблудилась в парке и 9 дней пыталась выжить

Россиянин оказался среди бушующего залива в Таиланде

Туристка повредила ноги в отпуске и застряла в африканской стране
 
#туризм
#севастополь
#туристы
#китай
#новости
#общество
Читайте нас в
Достижения.рф