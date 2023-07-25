Самые популярные города Подмосковья для отдыха на Москве-реке летом

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
По данным сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» туристы путешествуют в подмосковные города от двух до четырех дней, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Самые популярные направления для отдыха на Москве-реке:
— Москва;
— Коломна;
— Красногорск;
— Звенигород;
— Дзержинский;
— Бронницы;
— Жуковский;
— Воскресенск;
— Можайск;
— Руза.
Читайте также:За первые полгода 2023-го Московскую область посетили более 11 млн туристов.
Россияне рассказали, в каких странах опасаются отдыхать.
Аналитики назвали самые популярные направления у россиян для летнего отдыха.