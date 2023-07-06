Самыми популярными направлениями автопутешествий из Петербурга стали Ладожское озеро и Псков

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Аналитики провели исследование среди петербуржцев, в ходе которого выяснилось, что наиболее популярными направлениями для путешествий на личном автомобили из Петербурга в этом году стали Ладожское озеро, Псков, а также Великий Новгород, Петергоф, Стрельна, Ломоносов и Сосновый Бор.
Оказалось, что автомобильные поездки весьма популярны среди жителей Северной столицы.
Как передаёт «Петербургский дневник», 32% жителей Санкт-Петербурга заявили о том, что предпочитают планировать свои поездки самостоятельно, 27% выбирают туры «Всё включено», 26% отдают предпочтение экскурсионным турам, 15% – тематическим.
До этого, автоэксперт, ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич посоветовал россиянам отправиться в путешествие на авто в направление по реке Волге вдоль Центральной России.
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Как передаёт «Петербургский дневник», 32% жителей Санкт-Петербурга заявили о том, что предпочитают планировать свои поездки самостоятельно, 27% выбирают туры «Всё включено», 26% отдают предпочтение экскурсионным турам, 15% – тематическим.
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Мелисса Тимофеева