Самыми популярными направлениями автопутешествий из Петербурга стали Ладожское озеро и Псков

Аналитики провели исследование среди петербуржцев, в ходе которого выяснилось, что наиболее популярными направлениями для путешествий на личном автомобили из Петербурга в этом году стали Ладожское озеро, Псков, а также Великий Новгород, Петергоф, Стрельна, Ломоносов и Сосновый Бор.