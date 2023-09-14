Сергей Безруков откроет VI Большой Детский фестиваль в Москве

Фото: официальный сайт Большого детского фестиваля
17 сентября 2023 года в Москве откроется VI Большой Детский фестиваль. В течение двух месяцев для детей и подростков в столичных театрах и на других площадках будут показаны 37 спектаклей, 19 фильмов и мультфильмов, состоятся презентации 22 книг.
«Фестиваль проходит 6 раз, придумывать что-то кардинально новое очень трудно и это не нужно. Но, тем не менее мы это делаем. В прошлом году появилась номинация «Театр в школе», мы ее закрепляем в этом году. Также, расшили номинацию, которая в прошлом году проходила для театров народов крайнего севера. Мы собирали и принимали постановки по эпосам северных народов. В этом году эту номинацию мы тоже расширили, и теперь она звучит «Любимый край». В этом году, впервые прошел и успешно завершился проект «Эхо БДФ», когда мы по регионам возим победителей», - рассказала директор Детского фестиваля Лариса Вильясте.
Фото: официальный сайт Большого детского фестиваля
«Мы объявляем конкурс и в течение двух месяцев нам присылают заявки, экспертный совет осматривает желающих, и выбирают лучших из лучших», - отметила Лариса Вильясте.
Фото: официальный сайт Большого детского фестиваля
В конкурсной программе Большого Детского фестиваля – 15 номинаций по направлениям «Театр», «Кино», «Анимация», «Книга», а также специальные номинации: «Лучший инклюзивный спектакль», «Театр – школе» и «Мой любимый край». Победителей определит детско-юношеское жюри – ребята в возрасте 8-16 лет. В его состав вошли 27 человек: юные актеры, музыканты, спортсмены, художники, победители Всероссийских школьных олимпиад
«Дети замечательно и видят, и смотрят, а фестивалей мало не бывает. В первый год проведения фестиваля были сомнения, кому это больше надо, родителям или детям. Но мы видим обратную связь и понимает сколько ребят интересуется театром. Они с удовольствием читают книги, которые мы им предлагаем. Современные писатели встречаются с ребятами и это всегда очень интересно и ярко проходит», - поделилась Лариса Вильясте.
Фото: официальный сайт Большого детского фестиваля
В рамках фестиваля наряду с конкурсной программой реализуются специальные проекты. «БДФ Мастерские» – программа для учащихся детских театральных студий из разных регионов России: с 30 октября по 5 ноября ребята из Казани, Набережных Челнов, Энгельса и городов Подмосковья будут посещать лекции, участвовать в мастер-классах, смотреть и обсуждать фестивальные спектакли, а в финале покажут свои творческие проекты на Малой сцене Московского Губернского театра. «БДФ Питчинг» – конкурс творческих идей, адресованных детскому театру: молодые режиссеры, драматурги и продюсеры смогут презентовать свои идеи директорам и художественным руководителям театров со всей России и получить финансовую поддержку проектов.
Фото: официальный сайт Большого детского фестиваля
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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