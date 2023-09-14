Сергиево-Посадский музей-заповедник ждет гостей на выставку «Святые жены»

Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева работает выставка «Святые жены». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Святые жены прославляются в разных чинах святости – праведные жены, пророчицы, равноапостольные жены, благоверные княгини и царицы, диакониссы, великомученицы, мученицы, преподобные, блаженные.
Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея
Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея
Они чтились не только как охранительницы семейного очага, целомудрия, но и проявляли государственную мудрость, личную смелость и твердость в отстаивании веры и своего Отечества, сохранении памяти погибших мужей, прославлялись как покровительницы городов, торговли, как заступницы в несчастиях и болезнях.
Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея
Две иконы на вставку представил Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник: «Преподобная Евфросиния Полоцкая» (конец XIX в.) и «Избранные святые, предстоящие Богоматери Знамение» в драгоценном окладе (1650–1660-е гг.). Второй образ имеет особую историческую ценность, поскольку он предположительно стал вкладом в Троице-Сергиев монастырь царя Алексея Михайловича. На иконе слева изображены праведная Анна и преподобный Михаил Малеин, а справа – мученицы Ирина и Татьяна. Святые являются небесными соименными покровителями членов семьи Алексея Михайловича: отца, первого царя династии Романовых, Михаила Федоровича (1569–1545), дочери Анны (1655–1659), сестер Ирины (1627–1678) и Татьяны (1636–1706).
Выставка открыта для всех желающих до 19 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея
«Выставка представляет как наиболее чтимые образы, так и небольшие иконописные изображения с имена редких святых. Особым почитанием на Руси и Византии пользовались великомученицы. У нас представлены большие храмовые образы со сценами жития, таких святых как Параскева, Анастасия, Варвара и других», - рассказала куратор выставки Надежда Герасименко.
Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея
Они чтились не только как охранительницы семейного очага, целомудрия, но и проявляли государственную мудрость, личную смелость и твердость в отстаивании веры и своего Отечества, сохранении памяти погибших мужей, прославлялись как покровительницы городов, торговли, как заступницы в несчастиях и болезнях.
Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея
«На выставке около 150 памятников. У нас, к сожалению, не очень большой зал, и целью было представить как можно больше святых жен с различными именами. Поэтому, часто приходилось отказываться от показа замечательных произведений, которые представляли одну и ту же святую. Нам удалось собрать произведения из 7 музеев, как частных, так и государственных. Из государственных музеев, следует назвать Исторический музей, Третьяковскую галерею, частный музей Русской иконы и музей Христианской культуры из Санкт-Петербурга», - отметила Герасименко.Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского музея
Две иконы на вставку представил Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник: «Преподобная Евфросиния Полоцкая» (конец XIX в.) и «Избранные святые, предстоящие Богоматери Знамение» в драгоценном окладе (1650–1660-е гг.). Второй образ имеет особую историческую ценность, поскольку он предположительно стал вкладом в Троице-Сергиев монастырь царя Алексея Михайловича. На иконе слева изображены праведная Анна и преподобный Михаил Малеин, а справа – мученицы Ирина и Татьяна. Святые являются небесными соименными покровителями членов семьи Алексея Михайловича: отца, первого царя династии Романовых, Михаила Федоровича (1569–1545), дочери Анны (1655–1659), сестер Ирины (1627–1678) и Татьяны (1636–1706).
Выставка открыта для всех желающих до 19 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова