Сергиево-Посадский музей-заповедник ждет гостей на выставку «Святые жены»

В честь столетия Зои Космодемьянской 13 сентября одноименный музей провел торжественное мероприятие, посвященное ее жизни и подвигу. В этот день гости музея смогли не только почтить память Зои Анатольевны и всех героев Великой Отечественной войны, но и стать участником памятного события. Мероприятие проходило при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.