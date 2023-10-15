Шри-Ланка планирует отменить визовый сбор для российских туристов

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Правительство Шри-Ланки намерено отменить визовый сбор для туристов из России. Об этом сообщил министр туризма страны Харин Фернандо.
Уточняется, что министр совместно со своим коллегой из министерства общественной безопасности внёс законопроект об отмене визовых сборов с граждан ряда стран. Помимо России в список попали Китай, Индия, Таиланд и Индонезия.
В настоящее время неизвестно, когда законопроект вступит в силу.
По словам главы туристического ведомства, гражданам указанных пяти стран в любом случае придётся получать визу, но она будет предоставляться бесплатно.
Как уточняет Фернандо, отмена виз пока не рассматривается из соображений безопасности.
Известно, что мера введена для увеличения числа туристов. В планах у правительства нарастить наплыв гостей до отметки в пять млн человек.
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В настоящее время неизвестно, когда законопроект вступит в силу.
Как уточняет Фернандо, отмена виз пока не рассматривается из соображений безопасности.
Известно, что мера введена для увеличения числа туристов. В планах у правительства нарастить наплыв гостей до отметки в пять млн человек.
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Анастасия Чинкова