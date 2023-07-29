Советник мэра Антальи Айык рассказал, откажутся ли турецкие отели от системы «всё включено»

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По его словам, курорты Турции посещают туристы с разными требованиями: некоторые нуждаются в all-inclusive, а есть те, кому достаточно пансиона или даже отеля без завтрака.
Поэтому «всё включено» полностью отменять никто не станет, — заверил Айык, не исключив появления разных вариаций данной системы.
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