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Среди россиян вырос спрос на туры на Мальдивы

11 августа 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/Konstik

Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что среди россиян увеличился спрос на поездки на Мальдивы на 20% в августе в сравнении с предыдущими двумя летними месяцами.
«Увеличилась и глубина продаж: сейчас отели на Мальдивах бронируют на сентябрь и октябрь, также есть запросы и на новогодние туры», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мурадян.

Причинами такой ситуации являются комфортный перелёт, удобное расписание, а также приемлемая цена авиабилетов.


Кроме того, эксперт подчеркнул, что Мальдивы остаются наименее чувствительны к курсам валют, не смотря на волатильность рубля.

При этом, стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно росла и дошла в январе нынешнего года до 52,1 тысячи рублей. Каждый месяц отдых для россиян только дорожал: стремительное повышение цен зафиксировали в мае, когда они выросли с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи.

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#отдых
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#туры
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В Шатуре состоится вечер памяти Виктора Цоя
В поселке Радовицкий городского округа Шатура 12 августа состоится вечер памяти Виктора Цоя
11 августа 2023, 17:47

Фото: участник группы «Киноманы» Никита Пушкин

В поселке Радовицкий будет организован вечер памяти Виктора Цоя, для поклонников прозвучат его песни под живой звук. Мероприятие проходит при продержке туристического проекта «Лето в Подмосковье» от Министерства культуры и туризма МО.
Встречу, посвященную Виктору Цою, устраивает вокально-инструментальная группа «Киноманы» из Радовицкого ДК. Такая встреча организуется уже второй год подряд. 


 
«В Радовицком Доме культуры талантливые ребята решили организовать вокально-инструментальную группу. Идея принадлежала старшекласснику Никите Пушкину. Он обратился к старшим товарищам-работникам Дома культуры, которые с интересом его поддержали. Так появилось новое клубное формирование в Доме культуры «Вокально-инструментальная группа «Киноманы», в состав которой вошли старшеклассники Никита Пушкин и Степан Кузнецов, педагоги Елена Веселова и Михаил Кузнецов, балетмейстер Дмитрий Фролов.   Все они большие любители творчества Виктора Цоя, поэтому первое их выступление в 2022 году было посвящено рок-группе «Кино». Первым концертом заинтересовались не только местные жители. Очень приятно было увидеть в зале гостей из г. Шатура, а именно президента федерации армрестлинга городского округа Шатура Константина Рабиновича», - рассказал участник группы «Киноманы» Никита Пушкин. 


 
Для всех поклонников творчества Виктора Цоя в этот вечер прозвучат его песни под живой звук. Молодые таланты приглашают всех поклонников Цоя вспомнить и спеть его знаменитые песни. Начало в 19:00, вход на концерт свободный, но рассчитан на гостей старше 6 лет. 



«В этом году наша группа решила повторить такой памятный вечер, но уже в новом составе - молодежном. Группу дополнили 14-летние подростки Павел Смирнов и Арина Павлова. Сам концерт пройдет в новом формате: солист – Виктор Цой. Оцифрованный голос кумира миллионов прозвучит под музыкальное сопровождение группы «Киноманы». Надеемся, что в этом году интерес к выступлению нашей группы будет высоким и зрители получать настоящее наслаждение от встречи с любимыми песнями», - поделился Никита Пушкин.

 
Отметим, что Виктор Цой 15 августа 1990 года погиб в автомобильной катастрофе. С тех пор каждый август поклонники творчества группы «Кино» собираются вместе, чтобы вспомнить легендарного рок-музыканта и спеть его песни.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
 
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#встреча
#дома
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Эксперты назвали турецкие города с самой низкой посуточной арендой жилья
11 августа 2023, 13:01

Фото: istockphoto/Anastasia Farkhullina

Авсаллар, Мерсин и Сиде вошли топ курортов с самыми низкими арендными ставками за посуточное жильё среди турецких мест для отдыха.
«Известия» пишут, что средние цены в этих городах не превышают 4,4 тысячи  рублей в сутки. Дешевле всего обойдётся аренда квартир и апартаментов в Авсалларе: это прибрежный посёлок, который расположен в 24 км от Аланьи.
 
«В отелях Турции в основном останавливаются покупатели пакетных туров, а апартаменты и квартиры выбирают самостоятельные путешественники. Доля таких туристов растёт», — рассказал генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
Ранее сообщалось, что стоимость туров в Турцию из РФ в июле нынешнего года выросла до исторического максимума с начала 2001 года и стала равняться в среднем 83,4 тысячи рублей.

Стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно росла и дошла в январе нынешнего года до 52,1 тысячи рублей. Каждый месяц отдых для россиян только дорожал: стремительное повышение цен зафиксировали в мае, когда они выросли с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи.

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В Таиланде могут ввести пляжный «комендантский час»

Несколько пляжей на Пхукете залило нефтью
#турция
#туризм
#туристы
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В Таиланде могут ввести пляжный «комендантский час»
11 августа 2023, 10:43

Фото: istockphoto/Rawpixel

В таиландском городе Патайя, возможно, введут пляжный «комендантский час».
Bangkok Post пишет, что на пляжах постоянно устраивают шумные вечеринки до утра, после чего остаются мусорные горы. В городскую администрацию местные жители жалуются на ночных гостей пляжа, которые веселятся там с портативными колонками и алкоголем.
 
«Сейчас город думает о том, чтобы ввести часы открытия и закрытия этих пляжей, поскольку это может стать решением проблемы», —рассказал заместитель мэра Патайи Вуттисак Ремкичакан.
Ранее сообщалось, что туристов, которые отдыхают на популярном тайском острове Пхукет, предупредили об экологической опасности.

The Thaiger пишет, что пляжи курорта Азии, которые находятся вдоль береговой линии национального парка Сиринат, в их числе Най-Янг, Май-Кхао, Най-Тон и Лаян, залиты нефтью. Местные жители и представители парка ликвидируют нефтяные пятна и собирают смоляные шарики на прибрежной территории. Туристов попросили не посещать данные места.

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#пляжи
#туристы
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Стоимость турецкого отдыха для россиян достигла исторического максимума
11 августа 2023, 08:48

Фото: iStock/naumoid

Стоимость туров в Турцию из РФ в июле нынешнего года выросла до исторического максимума с начала 2001 года и стала равняться в среднем 83,4 тысячи рублей.
Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на Росстат.
 
Стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно росла и дошла в январе нынешнего года до 52,1 тысячи рублей. Каждый месяц отдых для россиян только дорожал: стремительное повышение цен зафиксировали в мае, когда они выросли с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи.
 
В июне стоимость достигла уже 81,1 тысячи, а в июле - 83,4 тысячи рублей.
 
Исторического максимума в июле нынешнего года достигли и цены на поездки, например, в Белоруссию  (рост составил до 29,3 тысячи рублей), страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) (54,5 тысячи), и Среднюю Азию (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) —(63,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в июле пятеро россиян заплатили 3,7 млн рублей за двухнедельный отпуск в турецком Бодруме. При этом дорогой отдых в Турции был в пятизвездочном отеле, но включал только завтраки. За почти 4 млн отдохнули трое взрослых и двое детей.

Почти в 2 раза дешевле обошелся другой семье из России отдых в Греции. Двое взрослых и двое детей провели 10 дней отпуска в пятизвездочном отеле в Калифее, где было предусмотрено трёхразовое питание. За отдых семья заплатила 1,5 млн рублей.

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#турция
#отдых
#туризм
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Несколько пляжей на Пхукете залило нефтью
10 августа 2023, 19:24

Фото: istockphoto/Panagiotis Maravelis

Туристов, которые отдыхают на популярном тайском острове Пхукет, предупредили об экологической опасности.
The Thaiger пишет, что пляжи курорта Азии, которые находятся вдоль береговой линии национального парка Сиринат, в их числе Най-Янг, Май-Кхао, Най-Тон и Лаян, залиты нефтью.
 
Местные жители и представители парка ликвидируют нефтяные пятна и собирают смоляные шарики на прибрежной территории. Туристов попросили  не посещать данные места.

Королевский военно-морской флот Таиланда на вертолёте проинспектировал обстановку: искал нефть на поверхности воды, но ничего не обнаружил.
 
Лабораторные тесты выявят тип судна, причастное к разливу нефти. По закону, который регулирует судоходство в таиландских водах, виновные в загрязнении окружающей среды будут приговорены к лишению свободы на срок до 3 лет или штрафу в размере до 10 тысяч тайских бат (примерно 28 тысяч рублей).

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#таиланд
#туристы
#нефть
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В Балашихе пройдет всероссийская акция «Ночь кино – 2023»
В Балашихе в Доме культуры «Саввино» 26 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино – 2023».
10 августа 2023, 18:41

Фото: пресс-служба Дома культуры «Саввино»

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в седьмой раз. Организаторы акции «Ночь кино» в Балашихе — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино, портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ», Министерство культуры и туризма Московской области.
«Дом культуры "Саввино" уже 5 раз участвует во всероссийской акции «Ночь кино». Мы показываем фильмы с того момента, как в нашем доме культуры установили профессиональное звуковое и проекционное оборудование, и у нас появилась возможность дать зрителям прекрасную картинку. Каждый год у нас собирается все больше и больше зрителей. Перед показами мы устраиваем анимационную программу и викторину про наш Дом культуры. В этом году мы с большим ажиотажем ждем зрителей, поскольку будем демонстрировать замечательные фильмы. Наш зал рассчитан на 450 мест, но в этом году показы будут проходить еще и в нашем отделе «Купавна», там небольшой зал на 70 мест. Одновременно в двух мест» - рассказал Александр Василенко художественный руководитель ДК Саввино, многолетний участник всероссийской акции «Ночь кино».

Фото: пресс-служба Дома культуры «Саввино»

В рамках акции по всей стране покажут три самые кассовые отечественные картины 2022–2023 годов: новые приключения любимого мохнатого героя из далекой апельсиновой страны «Чебурашка», первый в мировой истории кинематографа фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции, «Вызов» и военную драму о советском партизане «Праведник», основанную на реальных событиях.

Фото: пресс-служба Дома культуры «Саввино»

«Для нас акция "Ночь кино", это возможность показать нашим жителям, что помимо того, что происходит на сцене, мы еще способны устраивать кинопоказы, не на постоянной основе, а в пределах различных акций. Очень хорошо, что существует ночь кино, где зритель может прийти и посмотреть те фильмы, которые актуальны в нынешнем году и узнать чуть больше о нашей площадке», - поделился Александр Василенко. 

Фото: пресс-служба Дома культуры «Саввино»
 
Кинопоказы начнутся в 20:00 в доме культуры «Саввино» и в отделе «Купавна» ДК «Саввино». Вход свободный. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Фото: пресс-служба Дома культуры «Саввино»

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В Подмосковье пройдет VIII ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». 

В Клину покажут гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством маэстро Башмета. 

В Москве пройдёт фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». 

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#оборудование
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#люди
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В Подмосковье пройдет VIII ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция»
9 августа пройдет VIII ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция»
10 августа 2023, 16:13

Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»

Фестиваль объединяет любителей искусства разных возрастов и возрождающий культурные традиции. Фестиваль «Традиция» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.
Фестиваль пройдет под открытым небом на территории усадьбы Захарово музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском городском округе. 

Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»   

«Главные вехи программы останутся традиционными. Будет много музыки, бесед о культуре, истории, философии. С невероятным участниками, среди которых Любовь Казарновская, Владимир Стеклов, Эдуард Бояков, Александр Шолохов, Андрей Бледный, Алексей Гинтовт и многие другие. Большое внимание будет уделено поэзии - в программе прочтут свои стихи крупнейшие современные поэты Мария Ватутина, Анна Долгарева, Анна Ревякина, Дмитрий Воденников, Алексей Шмелев, Александр Пелевин, Игорь Караулов, вечером Новый Театр представит спектакль "Слезы молний", который расскажет о судьбах крупнейших поэтов и философов современности. У фестиваля есть основатели - это художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин. Программу ежегодно осмысливают и утверждают они», - рассказала директор фестиваля Мария Кубланова. 

Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»   

Отметим, что гостей ждет более 50 мероприятий: спектакли и концерты, творческие мастер-классы и лекции, игры, хороводы, ярмарка и многое другое.

Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»   
 
«В прошлом году фестиваль посетили 15 000 человек. Посмотрим, сколько зрителей фестиваль соберет в этом. Программе не менее интересная и погоду вроде бы обещают хорошую! Наша главная традиция - это то, что мы готовим программу для всей семьи и с радостью видим, как на фестиваль приезжают представители 3-ех, а то и 4-ех поколений - с детскими колясками, бабушками и дедушками. И это невероятно радостно!», - поделилась директор фестиваля Мария Кубланова.
 
Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»   

Отметим, что помимо выступлений, гостей фестиваля ждут мастер-классы  по каллиграфии допетровской эпохи, на них не только расскажут о принципах различия и особенностях, но и научат, как писать. Также, будут и специалисты по мезенской (палащельской) росписи, где гости смогут расписать маленькие дощечки кистью и пером.

Вход на фестиваль свободный. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В Москве пройдёт фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». 

В Подмосковье состоится «Шаляпин-фестиваль». 
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Турэксперт Осауленко заявил о пользе безвизового группового туробмена с Индией
10 августа 2023, 15:12

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что запуск безвизового группового туристического обмена между Индией и Россией станет выгоден для граждан обеих стран.
«Возможность, когда ты не за месяц, а за несколько дней в состоянии принять решение, причём оно будет для тебя экономически выгодно, потому что ты не платишь за визу, это серьёзно облегчает принятие решения. Это не только долговременные туры, но и краткосрочные, которые в экономическом плане выгодны для очень многих путешествующих не только в Индию, но и вообще в целом мире. Поэтому, безусловно, эта ситуация пойдёт на пользу как индийскому потоку в Россию, так и потоку россиян в Индию», — пояснил в беседе с RT Осауленко.

При этом, Москва и Пекин также постоянно обсуждают тему упрощения визового режима. Об этом заявил замдиректора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, вопрос упрощения визового режима между двумя странами находится на постоянном контроле обоих государств.

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#россия
#индия
#туризм
#политика
#визы
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Россия предложила Индии отменить визы для группового туробмена
10 августа 2023, 14:49

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Министр напомнил, что РФ уже организовала безвизовый групповой обмен с Ираном и Китаем.

«Дальше у нас Индия, еще надо межправ заключать и так далее. Будем дальше развивать... Мы направили туда предложение. Пока идёт проработка по дипломатическим каналам», - рассказал Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, работа в данном направлении будет ускорена.

Ранее уполномоченный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэ сообщил о разработке новой системы туристических поездок без оформления виз для россиян. Такая возможность станет доступна уже в этом году. Предоставлять бесплатные визы гражданам России также готовится Шри-Ланка. Кроме того, Евросоюз внедряет систему электронных виз в виде штрихового кода, однако в настоящее время к гражданам РФ это не относится.

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#россия
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#китай
#индия
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#визы
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#интервью
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#рф
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