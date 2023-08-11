Среди россиян вырос спрос на туры на Мальдивы

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Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что среди россиян увеличился спрос на поездки на Мальдивы на 20% в августе в сравнении с предыдущими двумя летними месяцами.
«Увеличилась и глубина продаж: сейчас отели на Мальдивах бронируют на сентябрь и октябрь, также есть запросы и на новогодние туры», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мурадян.
Причинами такой ситуации являются комфортный перелёт, удобное расписание, а также приемлемая цена авиабилетов.
При этом, стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно росла и дошла в январе нынешнего года до 52,1 тысячи рублей. Каждый месяц отдых для россиян только дорожал: стремительное повышение цен зафиксировали в мае, когда они выросли с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи.
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Мелисса Тимофеева