Стали известны самые пострадавшие от отсутствия российских туристов страны ЕС

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65% европейских стран так и не восстановили свой въездной туризм до показателей допандемийного периода.
Об этом сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР) со ссылкой на данные Европейской туристической комиссии (КТС).
Выяснилось, что сложнее всего показатели восстанавливаются в странах Восточной Европы, граничащих с Россией и Украиной. Они являются наиболее зависящими от отечественных туристов. Самыми пострадавшими государствами стали Эстония (на 27% принимает меньше туристов), Латвия (на 30%), далее следует Литва (на 33%).
Страны Балтии прекратили выдачу туристических виз россиянам, а также запретили въезд через наземные границы с целью туризма.
Ранее сообщалось, что сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов. Данный показатель вдвое превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС.
В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.).
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Выяснилось, что сложнее всего показатели восстанавливаются в странах Восточной Европы, граничащих с Россией и Украиной. Они являются наиболее зависящими от отечественных туристов. Самыми пострадавшими государствами стали Эстония (на 27% принимает меньше туристов), Латвия (на 30%), далее следует Литва (на 33%).
Ранее сообщалось, что сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов. Данный показатель вдвое превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС.
В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.).
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Мария Фирсова