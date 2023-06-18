Стали известны самые популярные семейные направления для отдыха в июле

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Самым популярным направлением для семейных путешествий стал Санкт-Петербург (11,5% от всех бронирований отелей по России). На втором месте находится Адлер (9,8%), на третьем расположилась Москва (8,5%).
Зачастую туристы с детьми выбирают апартаменты, гостевые дома и хостелы. В июле их забронировали в 41,6% случаев.
Большинство семей с детьми в июле будут находиться в одном отеле 1–3 дня (47,3% заказов). Отпуск от 4 до 7 дней предпочли 36,9% постояльцев, а 15,8% отдохнут 8–14 дней.
Список популярных у туристов с детьми зарубежных городов возглавил Стамбул. На втором месте Абхазия, далее следует Ереван.
Ранее была названа идеальная стоимость отпуска для россиян. Россияне оценили идеальный двухнедельный отпуск в 242 тысячи рублей на одного человека, пишут «Известия». Мнения опрошенных в своем исследовании представили сервисы «Работа.ру» и «ЮMoney». Согласно данным опроса, мужчинам необходимо около 227 тысяч рублей, а женщинам — 250 тысяч рублей.