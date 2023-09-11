Стало известно, чем недовольны россияне в Дубае

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У многих туристов остались претензии к отдыху в Дубае, в частности, люди жалуются на большое количество автомобилей, отсутствие исторической архитектуры и достаточно развитой инфраструктуры для туристических прогулок.
«В Дубае нет красивой европейской архитектуры, даже арабской. Да, есть старый район, но, по сути, в нем все облицовано качественным новоделом», — приводит NEWS.ru слова автора канала «Макс путешествует».
Кроме того, туристам не нравятся большие расстояния от отелей до пляжей и зон развлечений.
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