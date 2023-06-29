Стало известно, где можно снять дачу дешевле всего этим летом

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По его словам, некоторые пенсионеры за помощь по хозяйству и на огороде сдадут дачу за совсем символическую плату или даже бесплатно.
В то же время стало известно, что заграницей российские туристы крайне подвержены мошенничествам и обману со стороны местных. Так, один из путешественников поделился популярными видами обмана в Стамбуле. Как передаёт utro.ru, одним из самых популярных надувательств в городе является жульничество при уличной чистке обуви.
До этого эксперты назвали города, в которых самостоятельные туристы в первые шесть месяцев 2023 года отдыхали дольше всего. Так, выяснилось, что на территории России туристы чаще всего проживали по два-три дня в одной гостинице, а в отелях за границей путешественники обычно задерживаются до недели.
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