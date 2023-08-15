Стало известно, где выгоднее всего отдыхать в Таиланде

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Исследование сервиса OneTwoTrip показало, что наиболее выгодно в Таиланде отдыхать на Пхукете, где стоимость номера в отеле «три звезды» стартует от 1 тыс. рублей за ночь.
До этого вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что наиболее доступным вариантом отдыха для россиян в бархатный сезон является Черноморское побережье, в том числе Крым. Он отметил, что в среднем стоимость отдыха в начале осени в вышеперечисленных локациях будет начинаться от 46 тыс. рублей при условии 10-дневного отпуска в трёхзвездочном отеле с завтраками.
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Мелисса Тимофеева