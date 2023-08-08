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Стало известно, на чем экономят россияне в отпуске

«Зарплата.ру»: россияне в отпуске в этом году стали экономить на жилье и шоппинге
08 августа 2023, 08:28

Фото: iStock/AndreyPopov

Более половины россиян вынуждены экономить в отпуске. В основном туристы стараются снизить свои расходы на аренду жилья, шоппинг и покупку сувениров. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на аналитический сервис «Зарплата.ру».
Согласно сообщению, 61 % участников опроса пытаются экономить в отпуске. Всего в исследовании приняли участие 2450 работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

Таким образом, согласно опросу, 23% россиян в текущем году хотят сэкономить на аренде жилья, при этом 21% отказываются от шоппинга, а 15% не покупают сувениры и подарки во время отпуска. При этом 14% опрошенных пытаются снизить расходы на билеты, а 9% отказываются от развлечений. Всего 5% опрошенных готовы отказаться от экскурсий и 3% пытаются экономить на питании. Еще 3% признались, что вынуждены экономить в отпуске на всем.


Кроме того, в исследовании также выявили и бюджет россиян, которые они готовы потратить на отдых. Почти 20% респондентов готовы отдохнуть на всего 30-50 тысяч рублей, 17% - на 50-70 тысяч, по 13% - могут позволить себе потратить 90-110 тысяч, а 12% - 70-90 тысяч. При этом потратить на отпуск более 150 тысяч рублей могут себе позволить лишь 9% опрошенных.

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Эксперты подсчитали, сколько в России стоит самый дешёвый дом у моря
07 августа 2023, 19:54

Фото:istockphoto/evgenyatamanenko

Самый дешёвый дом на берегу моря в России стоит 2,45 млн рублей.
Такие данные приводят аналитики «Авито недвижимости», пишет «Лента.ру».
 
Бюджетный дом располагается на берегу Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. Его площадь 56 квадратных метров. Он располагается на участке в 3 сотки. К дому примыкает маленькая терраса, на участке есть беседка.
 
А самый дорогой дом находится в центральном районе Сочи и оценивается в 1,8 млрд рублей. Его площадь составляет 1125,5 квадратного метра. В нём есть 10 комнат, рядом с каждой ванная комната, также есть два рабочих кабинета и тренажёрный зал.

Ранее сообщалось, что жители столицы за последний год стали чаще покупать квартиры в Сочи, каждая пятая квартира в новостройках города приобретена москвичами. 

Отмечается, что жители Москвы приобретают недвижимость в Сочи для переезда на постоянное место жительства, сезонного отдыха, инвестиций. Многие не просто переезжают в город сами, но и перевозят своих родителей, то есть переезжают целыми семьями.

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#море
#дом
#россия
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В парке Можайска появились пума и леопард
07 августа 2023, 18:28

Фото: Яна Шаливская

В Можайском парке тигров появились леопард и пума. Пуме Мире чуть больше полугода, леопард Леопольд старше на пару месяцев, сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Хищники живут в соседних вольерах и привыкают к новой территории. Между собой и с другими обитателями парка пока знакомятся через решётку. Оба любят играть, они очень активные и любознательные. После карантина хищники будут выпущены в большой парк. 



Парк тигров площадью более 30 га открыли в начале лета. Сегодня там живут тигры Тимур и Амур, львицы Афина и Ахинея, ягуары Афродита и Багира. 
«Каждый хищник особенный, со своим характером. Чтобы они жили на одной территории, проводится большая работа. Все кошки дружат, каждый день вместе гуляют, играют, а на ночь каждый уходит в свой вольер», – рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев
   

Парк расположен на 128-м км Минского шоссе между самим шоссе и деревней Клемятино. 

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#можайск
#животные
#зоопарк
#фауна
#подмосковье
#московская область
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Гостей сырного фестиваля в Истре угостили 200-килограммовым тортом
07 августа 2023, 18:11

Фото: Минсельхоз МО

Кондитеры из Нижнего Новгорода угостили тортом «Суворов» весом 200 кг гостей и участников ежегодного сырного фестиваля в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Гастрономический праздник уже стал ключевым событием в регионе и ежегодно собирает десятки тысяч посетителей. Участники стараются удивить покупателя и привлечь его внимание. Так, предприниматели из Нижнего Новгорода изготовили 200-килограммовый торт и угощали им гостей», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
 Ингредиенты торта – сгущённое молоко, сметана, сливочное масло и четыре вида орехов.

 4-6 августа на сыроварне Олега Сироты в Истре прошёл ежегодный гастрономический сырный фестиваль, в котором участвовали более 350 фермеров из разных регионов России.  

На прилавках были представлены разнообразные сорта сыра, молочная продукция, мясные и рыбные деликатесы, консервы, грибы, мёд, мороженое, вино, чай. На празднике можно было купить украшения, предметы домашнего декора, текстиль, деревянные изделия и многое другое.

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#сырный фестиваль
#фермер
#подмосковье
#московская область
#истра
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Турэксперт Горин дал рекомендации по выбору путёвок в тёплые страны зимой
07 августа 2023, 17:03

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что при выборе туров в тёплые страны в зимний период времени нужно, в первую очередь, ориентироваться на курсы валют.
«В вопросах стоимости путевок в зарубежные страны всегда нужно учитывать волатильность курсов валют. За последний год рубль ослабел на 60 процентов, что привело к корректировке цен», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Горин.

По его словам, любимыми направлениями отдыха зимой у россиян остаются Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Мальдивы, самыми доступными являются Египет и те же ОАЭ.

А вот жители и гости столичного региона в жару имеют возможность отдохнуть на пляжах Москвы и Подмосковья, которые многие уже успели сравнить с россйискими и зарубежными курортами. Из-за знойной погоды места отдыха оказались переполнены людьми. Иммунолог-аллерголог, завкафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии с курсом клинической иммунологии и аллергологии МГУ имени Огарева Ольга Радаева объяснила, почему отдых на городских пляжах не всегда может быть безопасным.

«В жару вода в прудах и озерах нагревается. Это становится благоприятной средой для накопления бактерий и вирусов, которые являются возбудителями кишечных заболеваний. Одним из источников этих микроорганизмов является человек. Когда в тёплой воде очень много людей, то происходит невольный обмен бактериями», — отметила в беседе с «Москвой 24» Радаева.

Также эксперт сообщила о повышенном риске получить различные травмы на многолюдных пляжах.

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#туризм
#лето
#курорт
#рекомендации
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На фермерском фестивале в Истре побывали более 115 тыс посетителей
07 августа 2023, 17:00

Фото: Минкульт МО

116 тыс человек посетили гастрономический фестиваль в Истре за три дня его проведения, сообщили в подмосковном Министерстве культуры и туризма. Фестиваль фермерской продукции проходил с 4 по 6 августа в сыроварне в деревне Дубровское.
«Рады, что мероприятие пользуется такой популярностью у гостей и жителей Подмосковья. Его посетили 116 тыс человек. Фермеры продали 36 тонн молочной, 7 тонн мясной и 2 тонны хлебной продукции. Гости смогли приобрести изделия народных художественных промыслов. Для детей подготовили насыщенную развлекательную программу», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
В ярмарке приняли участие более 350 фермеров из 49 регионов России, а также из Белоруссии.

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#минкультуры мо
#подмосковье
#московская область
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Испанцам запретили мыть автомобили из-за засухи
07 августа 2023, 13:55

Фото: iStock/appledesign

Более 8,7 млн человек страдают от нехватки воды, которая наступила в следствии засухи в Испании.
ТАСС пишет, что в стране за несколько месяцы выпало так мало осадков, что водохранилища оказались заполненными только на 42%.
 
Правительству пришлось ввести ограничения на использование воды, которые действуют в Каталонии, Андалусии, Арагоне, Эстремадуре, в Галисии, а также на Балеарских островах.
 
Более всех страдают каталонцы: запреты действуют в 495 каталонских муниципалитетах. Жителям запрещено мыть автомобили и поливать сады. В некоторых населенных пунктах региона из-за засухи введён режим чрезвычайной ситуации.
 
Андалусские власти отключают воду в определенные часы, меры действуют в 40 муниципалитетах. А в Малаге отключили воду в пляжных душах.

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#испания
#вода
#жара
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На выезде из Абхазии в РФ образовалась многокилометровая пробка
07 августа 2023, 13:16

Фото: iStock/MaYcaL

Затор возник на дороге на выезде из Абхазии в Россию.
Telegram-канал Sputnik Абхазия сообщает, что пробка возникла на подъезде к контрольно-пропускному пункту «Псоу». Длина затора оценивается в 5 км.
 
Причины возникновения многокилометровой пробки не называются.

Ранее крупную партию несертифицированного алкоголя (3,5 тысячи литров) изъяли в Гагрском районе Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.

На прошлой неделе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли алкоголь и признали его непригодным к употреблению. Вся продукция будет уничтожена.

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#пробки
#туристы
#машины
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Член Совфеда Башкин предложил ограничить массовый отдых детей за границей
07 августа 2023, 11:33

Фото: iStock/SerrNovik

Член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин предлагает ввести ограничения на массовый детский отдых за границей после инцидента, который случился в Турции.
Детей из России выселили из отеля в турецком Кемере. Они вернулись домой несколькими рейсами. Некоторым авиабилеты пришлось покупать заново, за свой счет. Лагерь «Колибри», который отправил детей отдыхать, перестал выходить на связь и отвечать на звонки.
 
Всего в лагере отдыхали 70 детей и вожатых. В данный момент в Турции остались 20 детей и 4 сопровождающих. Дети приехали 26 июля, и у них возникли проблемы с оплатой. Несовершеннолетних ночью выставили на улицу, пишет РИА Новости. 
 
Башкин заявил, стоит ли вообще организовывать массовый детский отдых за границей, если и в России большой выбор мест для отдыха. А похожий инцидент на тот, что случился в Турции, в России просто невозможен.
 
«Хватит ездить по Турциям, по Египтам: увозить деньги из страны, когда прекрасно можно отдохнуть на любой вкус в Российской Федерации», - так считает член Совета Федерации Александр Башкин.
Также он сказал, что отдыхать в России экономически выгоднее, при этом и российская туристическая отрасль получит хорошую поддержку.

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#дети
#детские лагеря
#туризм
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В Луховицах проведут молочный фестиваль
04 августа 2023, 22:55

Фото: Istockphoto / grafvision

В городском округе Луховицы состоится фестиваль молока «Молочная пойма». Он пройдёт 5 августа в Центре культуры и досуга «Красная пойма», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей приготовят концертную программу, развернут интерактивные площадки и выставки. На фестивале пройдут мастер-классы по рисованию, лепке, плетению и многому другому. 
 
Как отметили в министерстве, цель фестиваля – увеличение потребления молока российских производителей, пропаганда здорового образа жизни и поддержка отечественной молочной продукции.
 
Фестиваль начнётся в 18 часов. Вход свободный. 

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#минкультуры мо
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#московская область
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