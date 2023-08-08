Стало известно, на чем экономят россияне в отпуске

Фото: iStock/AndreyPopov
Более половины россиян вынуждены экономить в отпуске. В основном туристы стараются снизить свои расходы на аренду жилья, шоппинг и покупку сувениров. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на аналитический сервис «Зарплата.ру».
Согласно сообщению, 61 % участников опроса пытаются экономить в отпуске. Всего в исследовании приняли участие 2450 работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет.
Таким образом, согласно опросу, 23% россиян в текущем году хотят сэкономить на аренде жилья, при этом 21% отказываются от шоппинга, а 15% не покупают сувениры и подарки во время отпуска. При этом 14% опрошенных пытаются снизить расходы на билеты, а 9% отказываются от развлечений. Всего 5% опрошенных готовы отказаться от экскурсий и 3% пытаются экономить на питании. Еще 3% признались, что вынуждены экономить в отпуске на всем.
Кроме того, в исследовании также выявили и бюджет россиян, которые они готовы потратить на отдых. Почти 20% респондентов готовы отдохнуть на всего 30-50 тысяч рублей, 17% - на 50-70 тысяч, по 13% - могут позволить себе потратить 90-110 тысяч, а 12% - 70-90 тысяч. При этом потратить на отпуск более 150 тысяч рублей могут себе позволить лишь 9% опрошенных.
Читайте также:
Эксперты подсчитали, сколько в России стоит самый дешёвый дом у моря
Турэксперт Горин дал рекомендации по выбору путёвок в тёплые страны зимой
Эксперт туристического рынка Даш рассказал, почему взлетели цены на отдых в Турции
Таким образом, согласно опросу, 23% россиян в текущем году хотят сэкономить на аренде жилья, при этом 21% отказываются от шоппинга, а 15% не покупают сувениры и подарки во время отпуска. При этом 14% опрошенных пытаются снизить расходы на билеты, а 9% отказываются от развлечений. Всего 5% опрошенных готовы отказаться от экскурсий и 3% пытаются экономить на питании. Еще 3% признались, что вынуждены экономить в отпуске на всем.
Читайте также:
Эксперты подсчитали, сколько в России стоит самый дешёвый дом у моря
Турэксперт Горин дал рекомендации по выбору путёвок в тёплые страны зимой
Эксперт туристического рынка Даш рассказал, почему взлетели цены на отдых в Турции
Элина Позднякова