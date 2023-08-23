Стало известно о повышении цен на отдых в Турции на сентябрь

Фото: istockphoto.com/Neurobite
Аналитики АТОР заявили, что стоимость недельного отдыха в Турции для двоих на начало сентября увеличится, в середине месяца цены на вылет поднимутся от 13-16%.
Как передаёт utro.ru со ссылкой на РИА Новости, цена в трёхзвёздочном отеле Турции в начале месяца стартует от 93 тыс. рублей, в четырёхзвёздочном – от 95 тыс. рублей, а в пятизвёздочном – от 115 тыс. рублей.
Отмечается, что далее цена будет повышаться на 10 тыс. рублей в зависимости от типа отеля. Однако к концу сентября ожидается снижение цен.
До этого сообщалось, что китайские визы для граждан России в перспективе могут отменить. Об этом рассказал в ходе VI Глобального форума молодых дипломатов консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй. По его словам, что Китай уже отменил визы для российских туристических групп. Для того, чтобы полностью отменить визы, нужно решить некоторые вопросы, которые относятся к безопасности и миграции.
Читайте также:
В Мексики отель предлагает разведённым постояльцам необычную услугу
Китайский консул Божуй допускает отмену виз в КНР для россиян
Из России возобновят прямые рейсы в КНДР
Отмечается, что далее цена будет повышаться на 10 тыс. рублей в зависимости от типа отеля. Однако к концу сентября ожидается снижение цен.
Читайте также:
В Мексики отель предлагает разведённым постояльцам необычную услугу
Китайский консул Божуй допускает отмену виз в КНР для россиян
Из России возобновят прямые рейсы в КНДР
Мелисса Тимофеева