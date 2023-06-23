Стало известно о возможном подорожании туров в Турцию

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Вице-президент РСТ Барзыкин: «Подорожание будет, но не столь значительное»
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что туры в Турцию могут подорожать, но незначительно.
Причиной такому является поднятие Центробанком Турции ставки до 15%, падение курса рубля и сезонность.
А эксперт по туризму Евгений Купин сообщил, что на сегодняшний день дешевле, чем в Турции, можно отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах. Как передаёт utro.ru со ссылкой на URA.RU, если отдых в Турции стоит примерно 140 тыс. рублей на двоих, то отправиться в ОАЭ можно за 50 тыс. рублей на человека.
Ранее Министерство культуры и туризма Московской области отмечает прирост внутреннего туризма на 50%. Внутренний туризм по России вырос на 50% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Эксперты отмечают, что главным центром притяжения туристов традиционно осталась Москва, на втором месте Московская область, третье место досталось Санкт-Петербургу. Краснодарский край занял четвертную строчку.
Причиной такому является поднятие Центробанком Турции ставки до 15%, падение курса рубля и сезонность.
«Большая часть россиян приобретают туры у оператора. Комплексный тур всегда дешевле на 20%. Поэтому подорожание будет, но не столь значительное. Сезонность вносит свой вклад: в июле и в августе — высокие цены. Тем не менее, есть возможность выбора побережья, где более бюджетно можно отдохнуть», — отметил в беседе с RT Барзыкин.
А эксперт по туризму Евгений Купин сообщил, что на сегодняшний день дешевле, чем в Турции, можно отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах. Как передаёт utro.ru со ссылкой на URA.RU, если отдых в Турции стоит примерно 140 тыс. рублей на двоих, то отправиться в ОАЭ можно за 50 тыс. рублей на человека.
Ранее Министерство культуры и туризма Московской области отмечает прирост внутреннего туризма на 50%. Внутренний туризм по России вырос на 50% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Эксперты отмечают, что главным центром притяжения туристов традиционно осталась Москва, на втором месте Московская область, третье место досталось Санкт-Петербургу. Краснодарский край занял четвертную строчку.
Мелисса Тимофеева