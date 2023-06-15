Стало известно, почему путешествия по России стали более дорогими

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Эксперт по туризму Мир: «Путешествия по РФ стали более востребованными»
Эксперт по туризму, турагент Дмитрий Мир объяснил, что путешествия внутри России стали более дорогими из-за повышения на них спроса.
Кроме того, на нынешние цены существенное влияние оказывает и сезонность.
А исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова в беседе с «Радио 1» рассказала, сколько денег придётся выложить туристу за отдых в России этим летом. Так, в Анапе отдых может стоить от 1,5 тысяч в сутки на одного человека.
Ранее россиянам рассказали, где комфортнее всего, помимо России, можно отдохнуть на море в июне. Как пишет «Москва 24», в такой список стран вошли Абхазия, Турция, Болгария и Тунис.
«Сейчас недоступны многие туристические направления, а на оставшиеся цены также сильно выросли. Путешествия по РФ стали более востребованными. А как известно, спрос рождает предложение», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Мир.
А исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова в беседе с «Радио 1» рассказала, сколько денег придётся выложить туристу за отдых в России этим летом. Так, в Анапе отдых может стоить от 1,5 тысяч в сутки на одного человека.
Ранее россиянам рассказали, где комфортнее всего, помимо России, можно отдохнуть на море в июне. Как пишет «Москва 24», в такой список стран вошли Абхазия, Турция, Болгария и Тунис.
Мелисса Тимофеева