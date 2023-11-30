Стало известно, сколько стоит самая дешёвая квартира в Таиланде

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Самая дешевая квартира на вторичном рынке Таиланда стоит чуть более миллиона рублей.
Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты компании «ГЖА.рф». За миллион можно купить объект площадью 30 квадратных метров, который расположен в Северной Паттайе.
На втором месте по доступности квартира площадью 28 квадратных метров за 1,93 млн рублей, на третьем —квартира площадью 26 квадратных метров за 2,96 млн рублей. Все объекта расположены в Паттайе.
Ранее тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Камбодже и рассказал об опасностях азиатских курортов. Своим мнением он поделился в блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен». Во многих странах Азии процветают воровство и грабежи. В Малайзии, Вьетнаме и на Бали можно легко лишиться телефона. Его вырвут прямо из рук. Вторая опасность— болезни.
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На втором месте по доступности квартира площадью 28 квадратных метров за 1,93 млн рублей, на третьем —квартира площадью 26 квадратных метров за 2,96 млн рублей. Все объекта расположены в Паттайе.
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Мария Фирсова