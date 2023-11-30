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Стало известно, сколько стоит самая дешёвая квартира в Таиланде

В Таиланде самая дешёвая квартира обойдётся в миллион рублей
30 ноября 2023, 09:20
Фото: istockphoto/Boyloso

Фото: istockphoto/Boyloso

Самая дешевая квартира на вторичном рынке Таиланда стоит чуть более миллиона рублей.
Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты компании «ГЖА.рф». За миллион можно купить объект площадью 30 квадратных метров, который расположен в Северной Паттайе.

На втором месте по доступности квартира площадью 28 квадратных метров за 1,93 млн рублей, на третьем —квартира площадью 26 квадратных метров за 2,96 млн рублей. Все объекта расположены в Паттайе.


Ранее тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Камбодже и рассказал об опасностях азиатских курортов. Своим мнением он поделился в блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен». Во многих странах Азии процветают воровство и грабежи. В Малайзии, Вьетнаме и на Бали можно легко лишиться телефона. Его вырвут прямо из рук. Вторая опасность— болезни.

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Россиянка потратила на отдых в Адлере 300 тысяч рублей и осталась недовольна
30 ноября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/AlbinaTiplyashina

Россиянка отдохнула с семьей в Адлере на 300 тысяч рублей и поделилась минусами поездки.
Порталу  «Тонкости туризма» она сообщила, что в номерах её отеля в 15 минутах от моря было довольно грязно. При том, что за дополнительную уборку нужно было доплачивать тысячу рублей. 

«Младшему ребенку полгода, так что приходилось её делать самим», — рассказывает туристка. 
Во время отдыха семья питалась в кафе и столовых. В целом на еду было потрачено 100 тысяч рублей. 

Туристка осталась недовольной аниматорами на набережной. Они взяли у нее пять тысяч рублей за пять фотоснимков. 

«Это ужас! Мы были очень расстроены», — вспоминает ситуацию туристк. 
Местный пляж также не пришёлся по душе россиянке. 

«Кругом галька, ходить без обуви просто невозможно, особенно ребенку. Море было теплое, но солнечных дней мы застали мало», жалуется туристка. 
Учитывая развлечения, перелет и проживание, семья из четырех человек потратила 300 тысяч рублей. При этом, по словам россиянки, в целом поездка ей понравилась.

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Туристам предложили карибский секс-круиз с оргиями за 190 тысяч рублей
29 ноября 2023, 19:40

Фото: istockphoto/Andre201

Британским туристам предложили карибский секс-круиз Temptation-2024 с оргиями, вечеринками топлес у бассейна, а также нудистскими зонами отдыха.
Daily Star пишет, что круиз запланирован на февраль 2024 года. Судно стартует из Майами и остановится в Нассау (Багамские острова), а также на острове Косумель, Мексика.

Цены начинаются от 2,1 тысячи долларов (примерно 190 тысяч рублей). Самый дорогой билет оценивается в 20 тысяч долларов (примерно 1,7 млн рублей) за люкс на четыре места. 

На борту пары, желающие поэкспериментировать, смогут воспользоваться «красной комнатой», «где царит свобода». На корабле будут действовать топлес-зоны. Можно будет посетить мастер-классы, семинары по сексологии. Но в обеденных зонах туристы должны находиться в одежде. 

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Тревел-блогер Кутовой рассказал о скрытых опасностях популярных курортов Азии
29 ноября 2023, 08:27

Фото: istockphoto/Peera_Sathawirawong

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Камбодже и рассказал об опасностях азиатских курортов.
Своим мнением он поделился в блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен». Во многих странах Азии процветают воровство и грабежи. В Малайзии, Вьетнаме и на Бали туристы легко могут лишиться телефона. Его вырвут прямо из рук. Вторая опасность— болезни. 

«По всей Юго-Восточной Азии комары переносят лихорадку денге. Вакцины не существует. Единственный способ обезопасить себя — избегать мест с большим количеством москитов и пользоваться репеллентами», —рассказал турист. 
По его словам, в этом регионе часто уличные собаки нападают на людей. Особенно остро ситуация обстоит на Бали и в Таиланде. 

В Таиланде, Малайзии, на Филиппинах, в Индонезии и Мьянме особенно высок риск цунами. А в Индонезии есть несколько действующих вулканов. Также опасность представляет хаотичное движение на дорогах Азии. 

«Я бы рекомендовал вообще не садиться за руль в крупных городах, где слишком много транспорта», — предупредил Алексей Кутовой. 
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#туристы
#туристический маршрут
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Россиянка побывала в Берлине и раскритиковала немецкие отели
29 ноября 2023, 08:14

Фото: istockphoto/hanohiki

Туристка из России побывала в Берлине и описала местный отель фразой «ремонт со времен Третьего рейха».
Девушка поделилась своими впечатлениями на портале «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Туристка остановилась в гостинице Upper Room Hotel. 

«Меня привлекла его цена и то, что он позиционируется как отель для некурящих. А ещё в нем говорят не только по-немецки, но и по-английски, и по-русски»,- объяснила свой выбор россиянка. 
Но девушку ожидало разочарование. 

«Запах в отеле стоит омерзительный, как будто ремонт не делали со времен Третьего рейха, да и проветривать забывают, наверное»,-рассказывает туристка.
Девушке не помогли с багажом, ей пришлось подниматься по винтовой лестнице.  По словам туристки, всё увиденное не было похоже на ту Германию, которая осталась в её памяти.

«Их любовь к чистоте легендарна. Списала все на нерасторопность персонала»,-нашла оправдание сервису блогерша. 
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Турэксперт Мельник перечислил условия возврата средств за тур из-за катаклизмов
Турэксперт Мельник: Средства можно вернуть лишь с распоряжения Минэкономразвития
28 ноября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Aleh Varanishcha

Эксперта по туризму Николай Мельник заявил, что деньги за тур в случае каких-либо природных катаклизмов в стране отдыха можно вернуть лишь в том случае, если Минэкономразвитие выпустит рекомендации не посещать страну.
Он отметил, что в таком случае можно отказаться от тура с возможностью компенсации до 100% стоимости.

«В России есть регулирующий орган — Минэкономразвития. Если на сайте ведомства появится объявление, что гражданам России не рекомендуется лететь, например, в Турцию, то туристы имеют полное право отказаться от тура даже за час до вылета. Им обязаны компенсировать все расходы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Мельник.

В противном случае, если подобное объявление будет отсутствовать, при отказе от поездки туроператоры будут руководствоваться стандартными условиями аннуляции, по условиям которой их фактически понесенные затраты могут составлять до 100%. В таком случае покупатели ничего не получат.

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#туристы
#расходы
#покупатели
#поездки
#компенсации
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Власти Шри-Ланки начали выдачу гражданам России бесплатных виз
28 ноября 2023, 10:06

Фото: istockphoto/FTiare

На Шри-Ланке вступило в силу постановление о выдаче бесплатных въездных виз россиянам. Новый режим будет также действовать для граждан Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте электронной регистрации туристов департамента эмиграции и иммиграции страны. Уточняется, что такая мера вводится в качестве пилотного проекта для восстановления функционирования туристической отрасли. Данное решение было принято правительством Шри-Ланки.

Для получения бесплатной электронной визы граждане перечисленных государств должны подать соответствующую заявку до того, как прибудут на остров. Туристам будет разрешено 30-дневное пребывание на территории страны. Согласно информации управления по развитию туризма Шри-Ланки, с начала нынешнего года доля Индии в общем туристическом потоке в страну составила 19,7%, России — 13%, Китая — 4,6%.

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Популярные зарубежные направления для россиян на новогодние праздники

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#страны
#визы
#туризм
#остров
#россия
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Самыми популярными направлениями перед Новым годом стали Петербург и Сочи
27 ноября 2023, 15:44

Фото: istockphoto.com/NataliaNaberezhnaia

Статистика программы лояльности «СберСпасибо» показала, что самыми популярными направлениями в преддверие Новым годом стали Санкт-Петербург и Сочи.
Также в топ городов России, которые стали популярны у россиян7 перед новогодними праздниками, стали Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Самара, Тюмень, Мурманск и Уфа.

Как передаёт RT, что касается зарубежных туров, то здесь спросом у россиян пользуются Пхукет, а также Ереван, Бангкок, Стамбул, Дубай, Баку, Анталью, Душанбе, Ош и Алма-Ату.

Ранее сообщалось, что поезда «Аэроэкспресс» курсируют штатно в условиях снегопада.

«Поезда «Аэроэкспресс» в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково курсируют по расписанию в условиях обильного снегопада в столичном регионе», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

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#поезда
#новый год
#аэропорты
#город
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Россиянин рассказал о поездке во Вьетнам: «Тараканы бегают по номерам отелей»
26 ноября 2023, 18:18

Фото: istockphoto/BrianScantlebury

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой отправился во Вьетнам и назвал несколько особенностей этой страны, к которым сложно привыкнуть.
Своими впечатлениями блогер поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на «Дзене».
Во Вьетнаме много огромных крыс и тараканов, по словам Кутового. Он добавил, что крысы «спокойно бегают по своим делам», не нападая на людей.

«А вот тараканы... Здесь они очень большие (5-7 см), и они умеют летать. Однажды на улице в Хошимине мне на шею приземлился такой. Ничего опасного, просто жутко неприятно и внезапно»,-вспоминает блогер.
Алексей Кутовой рассказывает, что тараканы бегают по номерам отелей, способны залезть в чемодан. В отелях, где останавливался блогер, были грязь, плесень и даже следы плевков.

Тревел-блогер остался недоволен большим количеством курящих людей в помещениях, хаотичным движением на дорогах и сильной любовью местных жителей к караоке.

«Они поют дома по вечерам, празднуют дни рождения, отдыхают шумными компаниями и даже поют в одиночку. Все это с микрофоном в руке. Петь, как правило, не умеют. В 80% случаев слышишь ужасный вой, но искренний, глубинный», — рассказал россиянин.
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Туристка из России попробовала оливье в Таиланде и испытала культурный шок
26 ноября 2023, 14:56

Фото: istockphoto/tasha_lyubina

Российская тревел-блогерша Марина Ершова попробовала в Таиланде оливье и испытала культурный шок.
Свои впечатления она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

Знакомый таец добавил в салат корень имбиря, вареный рис, сушеную рыбу, креветки, моллюсков, огурцы, помидоры, капусту, лук и чеснок. Рис он положил в центре тарелки, а остальные ингредиенты разложил вокруг.

«Они едят все в таком духе и с рыбным вкусом. Ну и русскому человеку на кухне тайца делать нечего. Всё-таки не дело есть такое оливье», — так описала свой опыт Марина Ершова.
По словам путешественницы, она осталась верное «доброму советскому оливье с майонезом».

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#туризм
#туристы
#новости
#таиланд
#путешествие
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