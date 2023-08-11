Стоимость турецкого отдыха для россиян достигла исторического максимума

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Стоимость туров в Турцию из РФ в июле нынешнего года выросла до исторического максимума с начала 2001 года и стала равняться в среднем 83,4 тысячи рублей.
Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на Росстат.
Стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно росла и дошла в январе нынешнего года до 52,1 тысячи рублей. Каждый месяц отдых для россиян только дорожал: стремительное повышение цен зафиксировали в мае, когда они выросли с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи.
В июне стоимость достигла уже 81,1 тысячи, а в июле - 83,4 тысячи рублей.
Исторического максимума в июле нынешнего года достигли и цены на поездки, например, в Белоруссию (рост составил до 29,3 тысячи рублей), страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) (54,5 тысячи), и Среднюю Азию (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) —(63,3 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что в июле пятеро россиян заплатили 3,7 млн рублей за двухнедельный отпуск в турецком Бодруме. При этом дорогой отдых в Турции был в пятизвездочном отеле, но включал только завтраки. За почти 4 млн отдохнули трое взрослых и двое детей.
Почти в 2 раза дешевле обошелся другой семье из России отдых в Греции. Двое взрослых и двое детей провели 10 дней отпуска в пятизвездочном отеле в Калифее, где было предусмотрено трёхразовое питание. За отдых семья заплатила 1,5 млн рублей.
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Стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно росла и дошла в январе нынешнего года до 52,1 тысячи рублей. Каждый месяц отдых для россиян только дорожал: стремительное повышение цен зафиксировали в мае, когда они выросли с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи.
Исторического максимума в июле нынешнего года достигли и цены на поездки, например, в Белоруссию (рост составил до 29,3 тысячи рублей), страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) (54,5 тысячи), и Среднюю Азию (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) —(63,3 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что в июле пятеро россиян заплатили 3,7 млн рублей за двухнедельный отпуск в турецком Бодруме. При этом дорогой отдых в Турции был в пятизвездочном отеле, но включал только завтраки. За почти 4 млн отдохнули трое взрослых и двое детей.
Почти в 2 раза дешевле обошелся другой семье из России отдых в Греции. Двое взрослых и двое детей провели 10 дней отпуска в пятизвездочном отеле в Калифее, где было предусмотрено трёхразовое питание. За отдых семья заплатила 1,5 млн рублей.
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Мария Фирсова