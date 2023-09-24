Тысячи россиян предпочли сибирскую тайгу песчаным пляжам

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Туристы начали массово пребывать в особенный парк Красноярского края.
РЕН ТВ пишет, что тысячи россиян начали выбирать отдых без удобств. Туристы приезжают в особенный парк Красноярского края с древними скалами и уникальной природой. Туристы идут в тайгу – до «Столбов» примерно 7 километров пешком. Путь пролегает по крутым склонам, корням деревьев и каменистым тропам, но это никого не пугает. На вершине туристов ожидают каменные исполины, которым более 50 млн лет.
Россияне начали отказываться от песчаных пляжей и выбирать сибирскую тайгу и скалы. Каждый день непростой путь к вершине преодолевают тысячи туристов. К «Столбам» идут в одиночку, группами друзей и семьями.
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«Тяжело, но удовольствие – во! Я в предвкушении того, что будет вверху», –рассказывает РЕН ТВ туристка Дарья.
«Они тут и белочек, и птичек, и бурундучков, все смотрят. А еще мы собрали гербарий по заданию школьному»,– рассказывают туристы.В 2022 году «Красноярские Столбы» вошли в топ-3 самых посещаемых национальных парков России (более миллиона человек). В этом туристическом сезоне рекорд может быть побит.
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Мария Фирсова