Тревел-блогер Ансталь назвала самые живописные места Африки

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Тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала обязательно посетить в Африке такие живописные места, как водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве, вулкан Килиманджаро в Танзании, а также «Усадьбу Жирафов» в Кении.
«Каменный лес» и «Аллея баобабов» Мадагаскара, вулкан Даллол в Эфиопии, «геркулесовы столбы» в Марокко, ботанический сад Памплемус на Маврикии, водопад Ауграбис в ЮАР, архипелаг Базаруто в Мозамбике, озеро Шотт-Эль-Джерид в Тунисе», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.
Что касается культурно-исторических достопримечательностей, то здесь она рекомендовала отправиться в Египет для посещения города Луксор и пирамид, также Тунис, где расположен древний город Карфаген, амфитеатр Эль-Джема.
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