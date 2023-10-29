Тревел-блогер Кутовой перечислил 5 «ужасных минусов» Бали

Фото: istockphoto/mikolajn
Российский путешественник Алексей Кутовой рассказал об «ужасных минусов» острова Бали, которые могут омрачить поездку.
В блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен» путешественник написал, что на индонезийском курорте слишком активный трафик.
На Бали плохо развит общественный транспорт и медленный интернет. По словам блогера, ему приходится тратить 10 минут на то, чтобы загрузить фотографии к публикациям.
АТОР перечислил страны, где чаще всего травмируются и болеют россияне
Путешественник Малых рассказал об особенностях браков россиян с вьетнамцами
Тревел-блогерша Ершова рассказала, чем новозеландцы отличаются от русских
«На юге Бали можно потратить час, чтобы проехать 20 км на скутере. Я уже молчу, сколько придется простоять в пробках, если вы решите арендовать авто», — пишет Алексей Кутовой.
«Большая часть Бали совершенно не приспособлена для туризма. Здесь много очень плохих дорог с ямами, пылью, мусором», — предостерегает Кутовой.Читайте также:
АТОР перечислил страны, где чаще всего травмируются и болеют россияне
Путешественник Малых рассказал об особенностях браков россиян с вьетнамцами
Тревел-блогерша Ершова рассказала, чем новозеландцы отличаются от русских
Мария Фирсова