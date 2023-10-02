Тревел-блогер рассказал, что лучше не делать туристу в Дагестане

Фото: istockphoto/znm
Российский тревел-блогер предостерегает туристок от курения в Дагестане.
Российский путешественник рассказал в блоге «Мой автодом» на платформе «Дзен», какие действия лучше не совершать в Дагестане.
В данном российском регионе, где местные жители преимущественно исповедуют ислам, не приветствуется распитие алкоголя. Выйти пьяным на люди считается верхом неприличия. Такое поведение вызовет осуждение.
Женщинам стоит воздержаться от курения в общественных местах. Это занятие считается неприличным для девушки.
Также дагестанцы негативно относятся к мату, особенно в присутствии детей и женщин.
Читайте также:
В Северной Корее туристам не рекомендуют носить синие джинсы и слушать музыку
Россияне назвали самый негостеприимный российский регион
Российская тревел-блогерша побывала в Италии и удивилась тому, как себя ведут итальянки
В данном российском регионе, где местные жители преимущественно исповедуют ислам, не приветствуется распитие алкоголя. Выйти пьяным на люди считается верхом неприличия. Такое поведение вызовет осуждение.
Также дагестанцы негативно относятся к мату, особенно в присутствии детей и женщин.
Читайте также:
В Северной Корее туристам не рекомендуют носить синие джинсы и слушать музыку
Россияне назвали самый негостеприимный российский регион
Российская тревел-блогерша побывала в Италии и удивилась тому, как себя ведут итальянки
Мария Фирсова