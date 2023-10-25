Тревел-блогерша Ершова рассказала, чем новозеландцы отличаются от русских

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«А в России к мужественности приучают с младенчества. В России так принято, тут часто преобладают жесткие идеалы мужественности. И такая открытость и ранимость может восприниматься как слабость», —считает блогерша.
По мнению путешественницы новозеландцы, в отличие от мужчин от России, живут в обществе, где гендерные роли жестко не прописаны.
«Ну, а в России традиционные гендерные нормы подчеркивают только мужественность и только женственность, ограничивая другие возможности», —комментирует Марина Ершова.Новозеландские мужчины ведут активный образ жизни, а у большинства соотечественников, считает путешественница, сил хватает только на работу.
В Новой Зеландии существует равенство мужчин с женщинами в домашних обязанностях.
«В России подобный подход у меня вызывает сомнения. В основном, всей бытовухой занимаются женщины. А мужчины практически не занимаются домашними хлопотами, не моют посуду, не делают заготовки на зиму», — сказала в заключении Марина Ершова.Читайте также:
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