Тревел-блогерша Ершова рассказала о «нездоровом интересе» египтян к россиянкам

Планировать отдых на новогодние праздники нужно заранее. Стоимость туров на популярные направления выросла в несколько раз, и ближе к новогодним праздникам будет увеличиваться. вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал «Радио 1» на какие даты планировать отдых, чтобы немного сэкономить.