Тревел-блогерша Ершова рассказала о «нездоровом интересе» египтян к россиянкам

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Путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Египте и удивилась «нездоровому интересу» местных мужчин к россиянкам.
Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Дзен». По словам Марины Ершовой, она испытала стресс, узнав египтян лично, пишет «Лента.ру».
По мнению туристки, многие египтяне намеренно ищут россиянок, чтобы завести с ними курортные романы, и их навязчивый интерес не ограничивается исключительно общением и знакомствами. Путешественница посоветовала россиянка всегда помнить о том, что некоторые египтяне, в их числе сотрудники отелей, могут пользоваться добротой.
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«Они настойчиво требуют номер телефона и социальные сети, чтобы потом предложить «поразвлечься». Они пишут абсурдные смс, умоляя девушку провести с ними страстную ночь. И главный абсурд в этой ситуации в том, что они даже не замечали, что я была со своим мужчиной», —посетовала Марина Ершова.
«Своих женщин они скрывают насильно дома, не разрешая им выходить без повода. Оттого мужчинам скучно, им не хватает женского внимания, который они решили брать силой у туристок», — делится мнением Марина Ершова.Путешественница советует россиянкам не доверять незнакомцам, не ходить в одиночку, не одеваться вызывающе или отказаться от поездки в эту страну.
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Мария Фирсова