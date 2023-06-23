Тревел-блогерша Ершова рассказала, в какой стране живут идеальные для россиянок мужья

istockphoto/gorodenkoff
Тревел-блогерша Марина Ершова рассказала, что идеальные для россиянок мужья живут в Австралии
«Лента. Ру» пишет, что, по мнению Марины Ершовой, хозяйственные, заботливые и семейные мужчины живут в Австралии. По её словам, австралийцы самостоятельные. Они сами после работы зачастую готовят ужин для семьи, а после этого моют посуду. Потом проводят время с детьми.
Также австралийцы редко пьют. «У них этого просто нет в культуре. Хотя пиво и виски они, конечно же, любят, но всегда за семейными встречами или с друзьями в пабе», — рассказала Марина Ершова.
Семья для австралийцев всегда занимает первое место: они против измен и не думают о любовницах.
«Пожив с австралийцами, я увидела в них очень заботливых мужчин. Их нужно поощрять, любить и восхищать, и с этим прекрасно справится именно русская женщина», — считает блогер Марина Ершова.
Ранее были названы причины нежелания молодёжи играть пышные свадьбы. Экономист Андрей Демин объяснил, что причин, по которым современная молодёжь не стремится пышно играть свадьбу, много, основные из них кроются в том, что молодые люди не видят смысла в излишних тратах на торжество.
Также австралийцы редко пьют. «У них этого просто нет в культуре. Хотя пиво и виски они, конечно же, любят, но всегда за семейными встречами или с друзьями в пабе», — рассказала Марина Ершова.
«Пожив с австралийцами, я увидела в них очень заботливых мужчин. Их нужно поощрять, любить и восхищать, и с этим прекрасно справится именно русская женщина», — считает блогер Марина Ершова.
Ранее были названы причины нежелания молодёжи играть пышные свадьбы. Экономист Андрей Демин объяснил, что причин, по которым современная молодёжь не стремится пышно играть свадьбу, много, основные из них кроются в том, что молодые люди не видят смысла в излишних тратах на торжество.
Мария Фирсова