Тревел-блогерша Коновалова попала в неловкую ситуацию на популярном курорте

Фото: istockphoto/Pierrick Lemaret
Саша Коновалова разговаривала с попутчиком по-русски в такси на курорте Паттайя и оконфузилась перед водителем.
Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен», пишет «Лента. Ру». Блогерша рассказала, что за рулём такси находился пожилой местный житель. Он поздоровался на тайском и делал вид, что не понимает по-русски. По дороге Коновалова и её попутчик почувствовали неприятный запах в салоне такси и принялись обсуждать это вслух.
Они сделали предположение, что это может быть «пахучая гадость», которую все время едят тайцы. Также пассажиры рассуждали, стоит ли им взять другую машину, потому что запах вызывал тошноту. Саша Коновалова призналась, что назвала водителя «дедулей», и сказала, что ей будет неудобно перед ним.
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Они сделали предположение, что это может быть «пахучая гадость», которую все время едят тайцы. Также пассажиры рассуждали, стоит ли им взять другую машину, потому что запах вызывал тошноту. Саша Коновалова призналась, что назвала водителя «дедулей», и сказала, что ей будет неудобно перед ним.
«И вот мы приехали, а водитель поворачивается и говорит на хорошем русском языке: «Приехали! С вас 60 бат!». Мы аж дар речи потеряли! Отдали деньги. Он улыбнулся и добавил: «Спасибо! До свидания, хорошего дня!» —рассказала девушка в своём блоге.Девушка не знает, понимал ли водитель, о чём она говорила, или просто знал стандартный набор фраз на русском языке.
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«Обиженным он не выглядел. Но мне до сих пор неудобно, когда я вспоминаю эту историю», — поделилась блогерша.
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Мария Фирсова