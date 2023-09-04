Тревел-блогерша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей

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Российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей. Своё мнение она написала в личном блоге на платформе «Дзен».
По словам Саши Коноваловой, плохое отношение к россиянам за границей можно объяснить незнанием ими иностранных языков.
Девушка вспомнила ситуацию, когда стала свидетельницей инцидента в массажном салоне в Таиланде. Кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, сотрудницы, пользуясь этим, болтали. Это совсем не понравилось россиянке, которая тоже пришла на массаж. Она хотела попросить женщин разговаривать потише, но вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).
Ранее блогерша «Дзен» Марина Ершова оценила новозеландский фастфуд словом «шлак». По словам туристки, новозеландский фастфуд является важной частью местной культуры, но его качество оказалось низким.
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«Вся беда в том, что многие наши соотечественники путешествуют без знания базового английского. А с учетом особенностей русской речи многие фразы могут звучать жестко», —объяснила блогерша.
«Она произнесла shut и up очень громко, сделав акцент на каждом слове. В этом случае приказ звучит максимально грубо. Получилось, что она крикнула массажисткам: «Женщины, заткнитесь!». Тайки тут же притихли. Зная чувствительность местных, могу сказать, что они приняли это близко к сердцу и затаили обиду», —написала блогерша.При этом россиянка вовсе не хотела обидеть массажисток: она выразилась, как умела.
Ранее блогерша «Дзен» Марина Ершова оценила новозеландский фастфуд словом «шлак». По словам туристки, новозеландский фастфуд является важной частью местной культуры, но его качество оказалось низким.
«Фастфуд из вот таких кафе является просто шлаком. А ведь люди с местной высокой зарплатой могут позволить себе отменные продукты высокого качества», — прокомментировала блогерша.Читайте также:
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Мария Фирсова