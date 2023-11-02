Тревел-блогерша Коновалова разочаровалась в Египте из-за шума и грязи

Фото: IStock/undrey
Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Египта Каире и разочаровалась.
Автор публикации на «Дзене» рассказала, что она остановилась в отеле в Гизе, чтобы завтракать и ужинать с видом на пирамиды. Но район оказался непривлекательным.
Туристку неприятно удивило и хаотичное движение на улицах Каира: водители постоянно сигналят и обгоняют друг друга, а пешеходы перебегают дороги в неожиданных местах.
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«Возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы и разводилы. Обмануть хотят буквально на каждом шагу! А еще тут катастрофически шумно и грязно», — пожаловалась Коновалова.
«В каком бы крошечном городке России мы ни жили (а я как раз родилась в таком), он точно комфортнее и опрятнее столицы Египта. Дома тут стоят вплотную друг к другу. Многие из них частично разрушены или не достроены. Все покрыто пылью, всюду мусор», — рассказывает туристка.При этом местные жители дружелюбны. Они всегда здороваются и улыбаются.
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Мария Фирсова