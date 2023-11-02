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Тревел-блогерша Коновалова разочаровалась в Египте из-за шума и грязи

02 ноября 2023, 09:17
Фото: IStock/undrey

Фото: IStock/undrey

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Египта Каире и разочаровалась.
Автор публикации на «Дзене» рассказала, что она остановилась в отеле в Гизе, чтобы завтракать и ужинать с видом на пирамиды. Но район оказался непривлекательным.
«Возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы и разводилы. Обмануть хотят буквально на каждом шагу! А еще тут катастрофически шумно и грязно», — пожаловалась Коновалова.

Туристку неприятно удивило и хаотичное движение на улицах Каира: водители постоянно сигналят и обгоняют друг друга, а пешеходы перебегают дороги в неожиданных местах.
«В каком бы крошечном городке России мы ни жили (а я как раз родилась в таком), он точно комфортнее и опрятнее столицы Египта. Дома тут стоят вплотную друг к другу. Многие из них частично разрушены или не достроены. Все покрыто пылью, всюду мусор», — рассказывает туристка.
При этом местные жители дружелюбны. Они всегда здороваются и улыбаются.

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#египет
#туризм
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В Японии намерены выгонять туристов из Токио из-за переполненности мегаполиса
АТОР: В Японии будут бороться с большим количеством туристов
01 ноября 2023, 02:02

Фото: iStock/blew_i

В Японии власти разработали план по борьбе с переизбытком туристов в стране. В документе указаны меры, которые позволят распределить по Японии часть путешественников, а в наиболее популярных городах усилить транспортную инфраструктуру. Об этом сообщает АТОР.
Министерство туризма Японии планирует расширить парк такси и автобусов с целью снижения нагрузки на перевозчиков в туристический сезон. Также появятся до самых посещаемых районов появятся прямые маршруты, а в непиковые часы их стоимость будет снижена.

Кроме того, документ содержит решение проблемы переполненности туристами самых популярных городов Японии — Токио, Киото и Осаки. Для уменьшения концентрации путешественников им будут предложены одиннадцать альтернативных направлений.

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#япония
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Фестиваль «Между прошлым и будущим» в Зарайске продолжится спектаклем-прогулкой по городу
31 октября 2023, 17:25

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Творческое сообщество МИРА приглашает на спектакль-путешествие по Зарайску гостей фестиваля «Между прошлым и будущим».
Визуально-образный аудио-спектакль о городе и его истории создан из документальных интервью с жителями города. Зрителей ждет путешествие по разным локациям города, где они смогут погрузиться в истории людей и увидеть своими глазами визуальные картины, которые создадут для них артисты.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

«Фестиваль у нас получился масштабным, мы создали коллаборация современного искусства с предпринимательской деятельностью. Фестиваль ищет новую формулу развития малых городов и теперь в ней существует современное искусство. А для того, чтобы у людей была возможность еще больше понять культурные коды города, мы создали этот спектакль. Команда творческого сообщества «МИРА» приехали в Зарайск, здесь они пробыли семь дней и разработали иммерсивный спектакль по городу, который удивительно рассказывает про Зарайск», - поделилась куратор фестиваля «Между прошлым и будущим» Марина Глухова.
Фото: Радио 1

Творческое сообщество МИРА из Суздаля – это сообщество людей, неравнодушных к красоте традиций и обаянию современности. Проект вырос из фестиваля «Человек Мира», который с 2011 года был местом творческого взаимодействия художников, музыкантов, театральных деятелей, режиссеров, людей искусства. 

Фото: фотобанк Московской области 

«Это тот момент, когда мы не придумывали что-то новое, а узнали новшества от самих жителей, ведь они могут намного больше рассказать об этом городе. Мы ожидаем примерно 50 человек на один спектакль, потому то он иммерсивный, в нем очень важно погружение. После показов 11 и 12 ноября, будет большая премьера с 25 ноября и по 27 ноября, и в эти даты спектакль будет бесплатным. Однако, в декабре он станет платным. Сейчас мы делаем фокус группу, пока всё тестируем, находимся в диалоге со зрителями, а дальше уже у спектакля появится своя история», - отметила Марина Глухова.

Фото: Радио 1

Фестиваль «Между прошлым и будущим» проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Он стартовал с открытия выставки современного искусства под кураторством галеристки Полины Аскери.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#выставки
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Россияне поделились планами на ноябрьские праздники
Опрос: Россияне планируют отдых внутри страны
31 октября 2023, 16:38

Фото: istockphoto.com/YURY TARANIK

Согласно опросу Отелло (сервис бронирования от 2ГИС), россияне планируют провести ноябрьские праздники, путешествуя внутри страны.
Самыми популярными среди наших сограждан направлений путешествий оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Республика Алтай.

Как уточняет Газета.ру, 58% респондентов в эти праздники планирует путешествовать, 28% проведет выходные дома или на даче, еще 11% отправятся за город. Заграничный отдых на грядущие ноябрьские запланировали лишь 4% опрошенных.

Также выяснилось, что большинство россиян будет путешествовать с семьёй и детьми.

Ранее опрос «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод» показал, что российские автомобилисты стали экономить в этом году на автомойках (26%), а также на запчастях (25%). Кроме того, 22% респондентов отметили, что экономили на аксессуарах и тюнинге.

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#отдых
#опрос
#выходные
#город
#праздники
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Коломенская пастила отправляется в Кижи
31 октября 2023, 15:48

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Пастильные наборы коломенской пастилы войдут в сувенирную линейку музея-заповедника «Кижи»
В музейные наборы вошел особый вид коломенской пастилы – смоква, который изготовлен по старинным рецептам из традиционных коломенских сортов яблок. В отличие от рыхлой пастилы, яблочное пюре здесь не взбито, а уварено с медом, с добавлением ягод. Сушится смоква большими пластами в вольном печном духе.

Фото: фотобанк Московской области
«Это такая история со вкусом, которая входит в нашу жизнь. И это не первый наш опыт работы с государственными музеями. Мы уже много лет работаем с Третьяковской галерей, с музеем-заповедником «Царицыно». Сейчас же впервые наша коломенская пастила поедет так далеко от нас. Я думаю, что это только начало нашего сотрудничества. Можно еще будет подумать о специальном вкусе, который окружает замечательное место Кижи, может какая ягода, чтобы пастила еще больше относилось к этому музею», - рассказала генеральный директор Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад» Наталья Никитина.
Фото: Министерство культуры и туризма МО

Коробки для пастилы выполнены в традициях исторического картонажа по лекалам XIX века, их украшает архитектурный ансамбль Кижского погоста – один из трех первых объектов ЮНЕСКО в России. Сердце Кижского погоста – двадцатидвухглавая церковь Преображения Господня, которую по праву можно считать самым большим, сложным и гармоничным архитектурным объектом деревянного зодчества на планете.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

«Мы выбрали ту пастилу, которая хорошо хранится, это ягодные пастилы, которые имеют название - смоква. Они выделываются без белка, то есть они больше похожи на мармелад. Вкусы с лесными ягодами приближены к природе, к нашей русской жизни. Мы с такой любовью делали упаковку, создавали коробочки, к тому же нам дирекция музея «Кижи» присылала изображения, которые они бы хотели видеть на наших коробках.  Все делается в ручную, что добавляет души и сердца продукту. Мы уже много лет производим пастилу в Коломне и готовы делится ею с теми, кому это нужно и важно», - отметила Наталья Никитина.

Фото: фотобанк Московской области
Пастильное производство и Музей истории со вкусом «Коломенская пастила» были открыты в Коломне 15 лет назад, за это время удалось восстановить старинную технологию и воссоздать целую коллекцию исчезнувших вкусов, каждый из которых имеет свою историю.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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Фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера» в Мытищах набирает обороты. 
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«Мелихово» примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств»
31 октября 2023, 14:48

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 4 ноября примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств».
В рамках всероссийской акции для гостей интересную культурно-развлекательную программу. Посетителей ждет музыкальная программа «Чехов и Рахманинов», интерактивная экскурсия «Антоний и медицина Чеховы» и музыкально-литературное мероприятие «Романсы в творчестве Чехова».

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

«Ночью музей совсем другой, в вечерних сумерках он открывается по-новому и это уже само по себе интересно. У нас будут две литературно-музыкальные программы, одну представит заслуженная артистка Татарстана. Она посвящена романсам Антона Павловича Чехова. Посетив эту программу, можно будет глубже окунуться в творчество писателя, погрузиться в контекст того времени, потому что многие музыкальные произведения той эпохи уже, к сожалению, не на слуху, некоторые и вовсе уже забыты», - рассказала заведующая культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Мелихово» Мария Борова.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Также можно будет увидеть уникальные предметы из фонда музея «История музейного шедевра» и посетить главный усадебный дом.

«Также будет литературно-музыкальная программа посвященная Рахманинову, мы знаем что сейчас празднуется 150-летие Сергея Васильевича. Локации разные, и даже возможно то, что во все попасть не удастся, так как они не большие, поэтому нужно выбрать для себя наиболее интересное. Все меропрития проходят в помещениях, за исключением прогулки по усадьбе. Очень важно во сколько приедут наши гости, конечно, маленьким детям может быть сложно из-за позднего времени. Ну, а что касается интерактивной программы, она подходит и для первоклассников, и для взрослых людей», - отметила Мария Борова.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» проходит в 11-й раз. В этом году она приурочена ко Дню народного единства, ее проведут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы во всех регионах страны подготовили тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате. 

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#акции
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Турция вводит плату за посещение иностранцами мечети Айя-София в Стамбуле
Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев с 15 января
31 октября 2023, 12:28

Фото: iStock/9parusnikov

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев с 15 января 2024 года. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
Напомним, что в 2020 году турецкий Госсовет аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в музей. Следом за этим, президент государства Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть, в которой будут проводиться богослужения для мусульман. После этого вход в мечеть стал бесплатным как для граждан страны, так и для её гостей. До этого необходимо было покупать билет в музейной кассе.

По словам министра, плата будет взиматься с иностранцев, а для граждан Турции вход в мечеть останется свободным. В настоящее время стоимость не определена. 

Также отмечается, что введение платы за вход обосновано рекомендацией ЮНЕСКО. С 15 января 2024 года туристы и верующие будут попадать в здание мечети через разные входы. 

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#билет
#реджеп тайип эрдоган
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В «Горках Ленинских» впервые открылась творческая школа «Новые имена»
31 октября 2023, 11:06

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

30 октября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» официально открылась Осенняя Творческая школа «Новые имена», обучение в которой проходят 17 молодых людей из 6 регионов России.
В этот раз занятия проводятся по специальностям духовых и ударных инструментов. Ранее Творческая школа всегда проходила летом в Суздале.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

«Школа "Новых имен" это продолжение одной из линии развития нашего музея, такой постоянной и важной для нас, связанной с молодыми талантливыми людьми в разных сферах, художниками, театралами, музыкантами. В музее регулярно проходят творческие резиденции самой разной направленности. В любом случае мы любим и ждем в музее талантливых молодых ребят», - рассказала директор музея-заповедника "Горки Ленинские" Алиса Бирюкова. 
 
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

Всего было отобрано 17 участников в возрасте от 11 до 18 лет -учащихся ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ и колледжей из Москвы, Республики Татарстан (Казань), Удмуртской Республики (Ижевск), Воронежа, Ханты-Мансийска и Кемерово.

«Название "Новые имена", оно символично, потому что эти имена имеет смысл запоминать уже сейчас, вполне возможно, что через некоторое количество лет эти дети будут составлять гордость русской академической музыкальной сцены и мы очень рады принимать этот творческий состав у нас в музее-заповеднике.  И кроме того, это уникальная возможность для наших посетителей побывать на прекрасных концертах, потому что помимо того, что ребята проходят полноценную школу, где у них преподают известные учителя действующих ВУЗов нашей страны, они проводят концертные программы», - поделилась Алиса Бирюкова. 
 
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

В течение недели своим мастерством с ребятами поделятся преподаватели Московского государственного института культуры, Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) им. Гнесиных.

«Ученики погружаются в том числе и в музейную жизнь. Часть их дня — это профессиональные занятия с их педагогами, а другая часть дня — это знакомство с экспозициями музея, с выставками. Мы проводим для них специальные программы, это своеобразное погружение в историю, что может сыграть для учеников вдохновляющим фактором», - отметила Алиса Бирюкова. 
Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО

По итогам Осенней Творческой школы талантливые музыканты, проявившие себя наиболее ярко, могут быть рекомендованы членами Художественно-экспертного совета к присвоению статуса стипендиата
Фонда «Новые имена», который дает право на получение единовременной стипендии и путевки в Творческую школу «Новые имена» в 2024 году. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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#татарстан
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В Красногорске проходит XXI Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI»
30 октября 2023, 16:29

Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск

Традиционный фестиваль проходит в округе с 25 по 1 ноября на различных площадках муниципалитета. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
Красногорск в 21-й раз стал центральной площадкой Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI». Торжественная церемония открытия, по традиции, состоялась в ДК «Подмосковье».
Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск 

«Красногорск очень спортивный город, с большим процентом молодого населения. Здесь спорт одна из главный тем, которую развиваем и поддерживаем. И название сложилось не случайно, Красногорски,  KRASNOGORSK это название города, а SKY это лыжи. Красногорская лыжня известна на российской территории, здесь действительно побывали много спортсменов, которые показывали лучшие результаты в стране», - рассказала начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации г. о. Красногорск Галина Ковалева.

Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск 

Фестиваль открыла документальная драма «Финт Боброва» о легендарном советском футболисте, хоккеисте и выдающемся тренере, а также единственным в истории капитаном сборной, выступавшим как на летних, так и на зимних Олимпийских играх.

Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск 

«Главная идея фестиваля, это поддержка отечественного кинематографа. Достаточно продолжительное время кино о спорте было не так много, и только вот в последнее время появились художественные фильмы. Люди выходят заряженные после просмотра, а это важно и нужно в наше время. Поэтому наша задача поддерживать режиссёров и показывать новые фильмы о спорте», - поделилась Галина Ковалева. 

Лучшие фильмы о спорте зрители могут посмотреть совершено бесплатно в концертных залах, кинотеатрах, арт- пространствах и других творческих площадках Красногорска, Москвы и Московской области.
Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск 

«Сейчас мы и художественные фильмы рассматриваем, раньше фестиваль был более документальным. Сейчас мы допускаем к участию все варианты фильмов, вплоть до короткометражек, даже вели для них новую номинацию «Дебют», - отметила Галина. 

В этом году на 21-й Фестиваль спортивного кино свои картины направили авторы из России, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Ирана, Македонии, Германии, Турции.  Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Во Вьетнаме турист из России застрял на водопаде
30 октября 2023, 13:22

Фото: iStock/Derek Brumby

Турист из России застрял на 10-метровом водопаде во вьетнамском городе Дананг.
Местное издание VnExpress сообщает, что 31-летний мужчина спускался по камням вниз, но на полпути остановился и ухватился за скалу. Местные жители вызвали экстренные службы.
 
Спасатели преодолели более километра лесных дорог с опасными каменистыми склонами и добрались до места происшествия. Для спуска к туристу они пользовались веревками, ремнями безопасности и специальными защитными снаряжениями. Спасательная операция длилась примерно 30 минут.

Ранее путешественник Малых рассказал об особенностях браков россиян с вьетнамцами. Тревел-блогер Юрий Малых путешествует по Вьетнаму. Он рассказал о браках между местными женщинами с русскими мужчинами. С его слов, браки между вьетнамками и россиянами явление нередкое. Юрий Малых лично знает 7 таких супружеских пар. При этом русские мужчины не любят появляться на публике со своими супругами.

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#туристы
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