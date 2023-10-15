Тревел-блогерша побывала в Германии и удивилась привычкам местных мужчин

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Путешественница побывала в Германии и рассказала о привычках немцев, которые вызвали бы стыд у россиян.
Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен». По словам россиянки, немцы уходят в декретный отпуск, если их жёны зарабатывают больше.
В Германии мужчины с большой охотой нанимают мастеров для устранения даже мелких неполадок в доме.
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«У нас такое тоже возможно, но случается крайне редко, когда рождается двойня-тройня и супруге просто физически не справиться одной», — пишет путешественница.
«Забить гвоздь и починить кран не могут, зато могут постирать, погладить, помыть посуду и даже приготовить обед. Лично мне нравится, когда мужчина вкусно готовит, но не тогда, когда при этом мужские обязанности выполнить не может»,- поделилась своим мнением женщина.При этом немцы не скрывают тот факт, что посещают бордели. Есть ещё одна черта немецких мужчин — привычка жаловаться на соседей и коллег по работе, если они не соблюдают законы и правила.
«Немцы могут долго встречаться с девушкой, жить с ней и даже иметь общих детей, при этом пара не будет расписана официально», — рассказала путешественница в своём блоге.Читайте также:
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Мария Фирсова