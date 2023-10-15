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Тревел-блогерша побывала в Германии и удивилась привычкам местных мужчин

15 октября 2023, 14:14
Фото: istockphoto/frantic00

Фото: istockphoto/frantic00

Путешественница побывала в Германии и рассказала о привычках немцев, которые вызвали бы стыд у россиян.
Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен». По словам россиянки, немцы уходят в декретный отпуск, если их жёны зарабатывают больше.
«У нас такое тоже возможно, но случается крайне редко, когда рождается двойня-тройня и супруге просто физически не справиться одной», — пишет путешественница.

В Германии мужчины с большой охотой нанимают мастеров для устранения даже мелких неполадок в доме.
«Забить гвоздь и починить кран не могут, зато могут постирать, погладить, помыть посуду и даже приготовить обед. Лично мне нравится, когда мужчина вкусно готовит, но не тогда, когда при этом мужские обязанности выполнить не может»,- поделилась своим мнением женщина.
При этом немцы не скрывают тот факт, что посещают бордели. Есть ещё одна черта немецких мужчин — привычка жаловаться на соседей и коллег по работе, если они не соблюдают законы и правила.
«Немцы могут долго встречаться с девушкой, жить с ней и даже иметь общих детей, при этом пара не будет расписана официально», — рассказала путешественница в своём блоге.
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#германия
#туризм
#туристы
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За время речной навигации подмосковный водный транспорт перевёз 45 тыс пассажиров
13 октября 2023, 18:03

Фото: Минкульт МО

Водным транспортом за время летней речной навигации в Подмосковье в 2023 году воспользовались около 45 тыс пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
На первом месте по этому показателю – Дубна, где насчитали 21,5 тыс пассажиров. Через этот городской округ проходят круизные маршруты, связывающие Москву с крупными российскими портами.
 
На втором месте – Коломна (17,1 тыс человек). Там проводили экскурсионные прогулки. Теплоходы отправлялись от причала гостиничного комплекса «40-й меридиан Арбат» и от причала «Яхт-клуб». Пользовался спросом и 24-километровый маршрут между причалами «Бочманово» и «Притыка».
 
На третьем месте – Серпухов (6 тысяч человек). Там большую популярность приобрели поездки на легендарном теплоходе «Зуша» – речном трамвайчике, который в строю уже несколько десятилетий. Он назван в честь одного из притоков Оки, протекающего в Калужской области, где в 1967 году произвели этот теплоход.
 
Как отметили в министерстве, что речной транспорт в Подмосковье помогает значительно сократить время в пути и позволяет насладиться красотой прибрежных городов.

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На охраняемых природных территориях Подмосковья теперь можно развивать туризм

Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза

В музее-заповеднике П.И. Чайковского открыта выставка «Дачный досуг. Демьяново»

 
#минкульт мо
#туризм
#транспорт
#экскурсии
#подмосковье
#московская область
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На охраняемых природных территориях Подмосковья теперь можно развивать туризм
12 октября 2023, 14:10

Фото: Мособлдума

На охраняемых природных территориях Подмосковья станет доступна туристическая деятельность. Соответствующие поправки в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях» внесли депутаты на внеочередном заседании Мособлдумы. Цель изменений – развитие экологического туризма.
«Туризм на охраняемых природных территориях – это посещения гражданами уникальных природных комплексов и объектов», – сказал первый замминистра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин
Как пояснил член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Михаил Ждан, в национальных парках теперь можно организовывать туристскую деятельность, создавать объекты временного размещения, культурного просвещения, общественного питания и бытового обслуживания. 

Однако сохраняется и ряд запретов. Например, нельзя вести деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, изменять площадь, месторасположение и границ заповедных зон, строить на этих территориях жилые дома.

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#мособлдума
#депутат
#туризм
#природа
#подмосковье
#московская область
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Россия может полностью отменить визы с пятью странами в 2024 году
Вахруков: РФ предложила Малайзии и ещё четырём странам отменить визы в 2024 году
11 октября 2023, 20:33

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Россия может отменить визы в пять государств в следующем году. Об этом в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий» сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Уточняется, что с 2024 года предполагается введение безвизового режима для посещения россиянами Саудовской Аравии, Малайзии, Кувейта, Бахрейна и Омана.

В настоящее время, по словам Вахрукова, предложения о полной отмене виз уже отправлены представителям всех пяти государств. Теперь ожидается их ответ, благодаря которому станет известно, реализуется ли данная идея. 

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии. По его словам, хорошо налаженное сотрудничество позволит решить ряд важных совместных проблем. Очевидно, что среди них есть и сфера туризма, о чём говорит желание РФ отменить визы на посещение этой страны. 

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#россия
#туризм
#визы
#отмена
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Музыкальная группа Zventa Sventana выступит на фестивале «Между прошлым и будущим»
11 октября 2023, 18:15

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В городском округе Зарайск с 7 октября по 12 ноября проходит фестиваль «Между прошлым и будущим». Проект поддерживает Министерство культуры и туризма Московской области.
Куратором фестиваля является продюсер российских и международных проектов, со-основатель Laboratory ABC, соавтор программы «Культурный код» в Школе управления «Сколково» Марина Глухова.

«Зарайск – это прекрасный городок, где провел свое детство наш писатель, Достоевский. Во многих его произведениях можно увидеть персонажей, которых он встретил именно в Зарайске. Он пишет, что тут, он провел свои самые счастливые годы. Здесь построен самый маленький кремль в России, были найдены археологические находки, и это только малость того, чем гордится этот город», - отметила Марина Глухова. 
Фото: Радио 1

Фестиваль стартовал с открытия выставки современного искусства под кураторством галеристки Полины Аскери. Выставка располагается в обновленном купеческом особняке 1860-х годов – доме Григория Мачтета. Новое пространство объединило работы молодых современных художников, среди которых Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков, Алексей Головин и Ксения Сандеско. Евгений Ches также стал автором масштабного мурала на 60-метровом фасаде жилого дома на ул. Советской. Художник переосмыслил один из символов города – зарайского бизона.
Фото: Радио 1

«Цель фестиваля не показать современное искусство, а привлечь местных жителей в проекты, как художников, модераторов, предпринимателей, а также доказать тот факт, что приезжая в маленькие города, можно оставаться и развивать свои собственные проекты. В городе очень приятная атмосфера, глава города, руководители бизнесов, все отзывчивые и очень нам помогли», - подчеркнула куратор фестиваля. 
Фото: Радио 1

Программа фестиваля расписана до 12 ноября. 8 октября Алексей Головин и Владимир Иванов провели бесплатные мастер-классы для жителей и гостей Зарайска. В выходные в открывшемся корнере «Дымов Керамика» также прошли бесплатные мастер-классы по гончарному мастерству и росписи по керамике. Вход на выставку и мастер-классы для всех желающих свободный. А 14 октября в ДК им. Леонова выступит музыкальная группа Zventa Sventana, проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачёва, основателя группы «Гости из будущего». 

Фото: Радио 1

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В музее-заповеднике П.И. Чайковского открыта выставка «Дачный досуг. Демьяново».

Стартовал приём заявок на участие в фестивале искусств «АртОстров». 

«Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!». 
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#дома
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Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза
Вахруков: доходы от внутреннего туризма выросли в 1,5 раза с 2019 года
11 октября 2023, 18:05

Фото: iStock/nantonov

Доходы от внутреннего туризма в России выросли в полтора раза по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова в ходе пленарной сессии «FTT-2023: Форум туристических территорий».
Он отметил, что такое развитие отрасли связано с тем, что туристический бизнес возрождается после пандемии COVID-19. При этом, по словам Вахрукова, в России повысился уровень сервиса и инфраструктуры, что сделало внутренний туризм актуальным, интересным и доступным для россиян. 

Кроме того, он добавил, что в 2022 году инвестиции в отрасль выросли до 36%, став одним из самых высоких показателей в России. При этом, за прошедшие полгода они выросли ещё на 23%.

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#россия
#доходы
#инвестиции
#путешествия
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В музее-заповеднике П.И. Чайковского открыта выставка «Дачный досуг. Демьяново»
11 октября 2023, 16:09

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Выставочный проект стремится погрузить посетителей в атмосферу дачной жизни конца XIX — начала ХХ века, показать ее бытовую сторону, досуг и развлечения.
Выставка состоит из четырех разделов: знакомство с Демьяново и его дачниками, дачные занятия в доме и на свежем воздухе, а также отдельный зал отведен под музыкальную гостиную. В экспозиции представлены предметы интерьера рубежа XIX - начала ХХ века, женские аксессуары, швейные и вышивальные принадлежности, атрибуты спортивных и настольных игр, графические работы с изображением окрестностей Клина, архивные кадры, записи и печатные издания.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Отметим, что наибольшей популярностью среди музеев в Подмосковье пользовались «Новый Иерусалим» в Истре, историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина и как раз музей-заповедник Петра Чайковского в Клину.

«Мы в этом году гостей удивляли своими экспозициями, мемориальным домом, парком, выставочными проектами, которых было несколько в течение года. Это два наиболее крупных проекта, один из них был посвящен юбилею двух замечательных произведений Чайковского, это "Иоланта" и "Щелкунчик: неразгаданный код"», - отметил директор музея-заповедника Чайковского в Клину Игорь Корнилов.

Фото: Министерство культуры и туризма МО
   
Музей активно работает в направлении концертов. Как правило, в нем каждые выходные проходят, один или два концерта, причем тематика самая разная, классическая музыка, джазовая музыка, выступления симфонических оркестров или театральных трупп. 

Фото: Министерство культуры и туризма МО

«Но одно из самых главных событий в жизни музея, это Международный музыкальный фестиваль, в этом году он проходил уже в 9 раз. Это 10 дней, которые потрясли Клин. Абсолютно все дни загружены концертами, спектаклями, это всегда звезды, самые лучшие исполнители и оркестры. В это время в Клину собираются слушатели не только с Московской области, но и с других регинов. Мероприятие масштабное и очень яркое», - рассказал Игорь Корнилов.

Музей П.И. Чайковского в Москве открылся 18 мая 2007 года. Он расположен в доме на Кудринской площади, в квартире, занимавшей половину второго этажа флигеля большой городской усадьбы генерал-майора А.Б. Казакова. Здесь композитор жил с 1 сентября 1872 года по ноябрь 1873-го.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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«Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!». 

В Истре пройдет юбилейный гастрономический фестиваль. 

Более 50 работ представлено на масштабной выставке «Вокруг Левитана» в Звенигороде. 
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«Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!»
11 октября 2023, 15:14

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает на интерактивную программу «Дети, в школу собирайтесь!». Занятие проходит в школе, построенной А.П. Чеховым в 1899 году.
«Сотрудники музея любят называть эту программу «Прощайте гаджеты». Дети становятся учениками того времени, и осваивают письмо перьевыми ручками на грифельных досках, переодеваются в одежду того времени, и ощущают себя детьми 19 века. Эта программа нравится не только детям, но и взрослым. Она познавательная, интересная и пользуется спросом», - отметила пресс-секретарь музея заповедника Чехова «Мелихово», Юлия Балабанова.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Дети увидят квартиру учительницы, просторный учебный класс с высокими потолками и большими окнами, парты системы Эрисмана и даже примерят костюмы деревенских ребятишек чеховской эпохи. Дети узнают, чему и как учили в то время, научатся пользоваться счетами и писать на грифельной доске, выполнят задания и весело поиграют на перемене в коридорах. Лучшие ученики получат похвальные листы.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Также,  в Мелихово проходит еще одна интересная детская программа «Славный народ – собаки!». Под руководством музейных педагогов дети и их родители станут участниками игры «Сам себе театр».
 
«Ребята становятся актёрами, режиссерами и ставят небольшие спектакли по произведению Чехова «Каштанка». У нас в принципе в музее насыщенная театральная программа, работает «Мелиховский театр» Чеховской студии. Поимо традиционных экскурсий и спекатклей наши посетители получают возможность увидеть небольшие инсценировки по произведениям Чехова. А каждое воскресенье у нас проходит детская программа, которая пользуется большой популярностью», - подчеркнула Юлия Балабанова. 

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Отметим, что государственные музеи Московской области с начала 2023 года посетили порядка 1,7 млн человек. Среди самых посещаемых региональных музее оказались Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева, а также литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».

«В течение года мы постоянно работаем и обновляем нашу программу. Вот в ближайшее время все музеи Подмосковья будут принимать участие в мероприятии «Ночь инскусства». Также, в конце ноября у нас ежегодно проходит Детский музыкальный фестиваль, к нам приезжают талантливые дети, показывают свои умения и таланты. Активно начаинем готовить новогоднюю программу, в этом году будет необыный формат, мы каждый раз стараемся удивлять наших гостей», - рассказала пресс-секретарь музея заповедника Чехова «Мелихово», Юлия Балабанова. 
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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У храма в селе Карпово пройдёт Покровская ярмарка
10 октября 2023, 22:59

Фото: Минкульт МО

На территории Покровского храма 14 октября пройдёт Покровская ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На ярмарке будут представлены хлебобулочные и молочные изделия, овощи, фрукты и ягоды, соленья, варенья, продукция пчеловодства, напитки, сувениры, пушнина, изделия ремесленников и народных мастеров. Гости смогут попробовать уху и кашу из полевой кухни, шашлык. В лавке рыбака можно будет продегустировать и купить рыбу», – говорится в сообщении. 
В концертной программе примет участие Московский казачий хор и другие музыкальные коллективы. Гостей также ждут спортивные состязания, мастер-классы по живописи, росписи деревянной игрушки, изготовлению осеннего декора. 
 
Желающие смогут принять участие в старинных играх. Для детей и взрослых проведут хоровод в русских традициях. Маленьких посетителей ждут аттракционы, артисты на ходулях и контактный зоопарк.
 
Храм находится в селе Карпово Раменского городского округа. Начало ярмарки – в 11:30.

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#московская область
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В Таиланде рыбак поймал самого большого в мире гигантского усача
10 октября 2023, 18:12

Фото: istockphoto/Ruslan Khismatov

Британцу удалось поймать самого большого в мире гигантского усача во время отпуска в Таиланде.
The Sun пишет, что 36-летний Келвин Марстон рыбачил на озере в Ратчабури с отцом и приятелем. На двухметровую удочку он поймал гигантского карпа. Мужчине помогали вытаскивать рыбу друг, отец и местный житель. Вес рекордного усача равняется 114 кг.
 
«Я был потрясен. Я не знал, что это рекорд. Я даже получил футболку в подарок от владельца озера», —сказал Марстон.
Мужчины сфотографировались с рыбой-гигантом и отпустили её. Рыбак рассказал, что спустя несколько дней выловил ещё одну огромную рыбу, которая весила 102 кг. Карпа, которого поймал Марстон, уже вылавливали 4 года назад. За это время рыбы набрала 9 кг.
 
Гигантский усач является самым крупным видом рыб семейства карповых. Он обитает в реках и озерах Юго-Восточной Азии. Карп употребляет в пищу водные растения, мелких ракообразных, фитопланктон и плоды растений.

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