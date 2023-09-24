Тревел-блогерша рассказала, как европейцы относятся к россиянам

Фото: istockphoto/Kar-Tr
Российская тревел-блогерша путешествовала по Европе и раскрыла отношение её жителей к россиянам.
Путешественница поделилась впечатлениями в личном блоге под названием «Дотошный турист» на «Дзене». За 2 недели девушка побывала в Турции, Испании, Андорре, Португалии и Финляндии. Ей удалось пообщаться с местными жителями. По её словам, она не почувствовала никакого негатива, и никто из собеседников не стремился обсудить политическую ситуацию.
При этом общение русскоговорящих людей между собой свелось к минимуму.
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«Простые люди такие же радушные, как и были! Спрашивают: «Откуда вы?» «Из России». Некоторые уточняют, из Москвы или Санкт-Петербурга, кто-то вспоминает слово «водка»», —рассказывает путешественница.
«Если раньше встречаешь где-то за границей говорящего по-русски, общаешься, делишься впечатлениями. Сейчас такие диалоги сведены к минимуму, их практически нет», — рассказала путешественница.Читайте также:
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Мария Фирсова