Тревел-блогерша узнала, что итальянцы думают о русских женщинах

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Российская тревел-блогерша узнала у итальянцев стереотипы о соотечественницах.
В блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен» девушка рассказала, что итальянцы уверены, что русские женщины сильно меняются после родов. Блогерша пыталась возразить и уточнила, что то же самое происходит и с итальянками.
Иностранцы считают, что женщины в возрасте в РФ выглядят хуже, чем в Италии.
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«На что итальянец ответил: «Да, возможно, но, наверное, контраст до/после не будет так заметен, ведь многие итальянки не такие красивые, как русские девушки», — рассказала путешественница.
«Видимо, итальянцы считают, что их женщины — как хорошее вино: с годами только хорошеют. Женщины находят свой стиль и вообще расцветают», — предполагает путешественница.Также итальянцы считают, что россиянки чересчур увлекаются пластическими операциями и увеличением губ.
«Итальянец сказал, что не осуждает это и верит, что кому-то так действительно красивее, но считает, что многие из-за этих губ выглядят одинаково», — говорит россиянка.Также существует стереотип о легкодоступности русских девушек.
«Даже элементарно познакомиться с русскими девушками проще», — цитирует девушка знакомого итальянца.Ранее путешественница побывала в Германии и рассказала о привычках немцев, которые вызвали бы стыд у россиян. По словам россиянки, немцы уходят в декретный отпуск, если их жёны зарабатывают больше. При этом немцы не скрывают тот факт, что посещают бордели. Есть ещё одна черта немецких мужчин — привычка жаловаться на соседей и коллег по работе, если они не соблюдают законы и правила.
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Мария Фирсова