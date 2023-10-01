Тревел-блогершу удивило поведение итальянок

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Российская тревел-блогерша побывала в Италии и удивилась тому, как себя ведут итальянки.
Своим мнением путешественница поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен», пишет «Лента.Ру». Путешественница рассказала, что у итальянок горячий темперамент. За некоторые поступки в России им могло быть стыдно. К примеру, блогерша отметила привычку итальянок выяснять отношения громко и прилюдно. Также итальянки демонстрируют своё превосходство над мужчинами.
Также, по словам путешественницы, в Италии женщины привыкли обеспечивать себя сами, поэтому могут оскорбиться, если мужчина предложит оплатить счет. Также россиянка заметила, что итальянки обычно покупают готовую еду или ужинают в ресторанах.
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«Они без стыда и совести могут отчитать своего мужчину, поставить его на место. У нас другая культура и менталитет, согласно которому мужчина в семье главный»,- считает блогерша.
«Чтобы сэкономить время и получить удовольствие от еды, а не стоять у плиты полдня, а потом еще столько же, перемывая всю посуду», — объяснила путешественница.Ранее россиянин, который живёт в США, рассказал об американках, не стесняющихся лишних килограммов. Мужчина рассказывает, что в США продвигают идеи бодипозитива и любви к себе.
«Поэтому американки отъедаются? Ведь тут есть все для размеров XXXXL: начиная от одежды и заканчивая работой моделью, кто-то же должен демонстрировать наряды на себе. Женщины с ожирением гордятся собой!»,—поражается мужчина.Читайте также:
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Мария Фирсова