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Тревел-блогершу удивило поведение итальянок

01 октября 2023, 14:09
Фото: istockphoto/CentralITAlliance

Фото: istockphoto/CentralITAlliance

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и удивилась тому, как себя ведут итальянки.
Своим мнением путешественница поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен», пишет «Лента.Ру». Путешественница рассказала, что у итальянок горячий темперамент. За некоторые поступки в России им могло быть стыдно. К примеру, блогерша отметила привычку итальянок выяснять отношения громко и прилюдно. Также итальянки демонстрируют своё превосходство над мужчинами.
«Они без стыда и совести могут отчитать своего мужчину, поставить его на место. У нас другая культура и менталитет, согласно которому мужчина в семье главный»,- считает блогерша.

Также, по словам путешественницы, в Италии женщины привыкли обеспечивать себя сами, поэтому могут оскорбиться, если мужчина предложит оплатить счет. Также россиянка заметила, что итальянки обычно покупают готовую еду или ужинают в ресторанах.
«Чтобы сэкономить время и получить удовольствие от еды, а не стоять у плиты полдня, а потом еще столько же, перемывая всю посуду», — объяснила путешественница.
Ранее россиянин, который живёт в США, рассказал об американках, не стесняющихся лишних килограммов. Мужчина рассказывает, что в США продвигают идеи бодипозитива и любви к себе.

«Поэтому американки отъедаются? Ведь тут есть все для размеров XXXXL: начиная от одежды и заканчивая работой моделью, кто-то же должен демонстрировать наряды на себе. Женщины с ожирением гордятся собой!»,—поражается мужчина.
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#туризм
#туристы
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Люберцы приглашают гостей на выставку «Изобретения Леонардо да Винчи»
30 сентября 2023, 13:38

Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

Музейно-выставочный комплекс в Люберцах представляет выставку «Изобретения Леонардо да Винчи». В экспозиции представлено свыше 50 различных устройств, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

Пятьсот лет назад не стало титана Эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи. Да Винчи всю свою жизнь посвятил познанию – интересовался анатомией, медициной, физикой, механикой, химией, астрономией и прочими, не менее важными науками.

«Я бы не сказала, что очень часто к нам приезжают такие выставки, что придает нам уникальности. У нас в музее большие залы, поэтому небольшим выставкам сложно в комплексе расположить свои произведения, а вот таким крупным и интересным можно свободно поставить свои экспозиции», - отметила Виктория Фетисова, заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса в Люберцах. 

Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

До наших дней сохранилось огромное культурное наследие в виде 6000 рукописей и картин. У российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить и переработать чертежи знаменитого изобретателя. Это позволило с восхитительной точностью воссоздать те машины, которые были изобретены Леонардо да Винчи. Основой выставки является интерактивность. 

«В обычно музее нельзя прикасаться к предметам, а здесь каждый экспонат, наоборот просит, чтобы его покрутили и посмотрели, как он устроен. На некоторых экспонатах можно сидеть. Также, можно зайти в камеру обскура и своими глазами увидеть, как происходит эффект передающегося изображения. Здесь каждый экспонат, можно и нужно трогать», - рассказала Виктория.
Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

Представлено более пятидесяти различных экспонатов – от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин, а также фоторепродукции картин великого мастера. Все экспонаты действующие и сопровождаются специальными пояснительными текстами и стендами с подборкой научных материалов, поэтому посетители могут путешествовать по залам самостоятельно. Выставка – прекрасная возможность отлично провести время и разнообразить свой досуг. Посещение экспозиции не только развлекает, но и обучает, дает новые знания и пищу для размышлений.

«Мне самой эта выставка очень понравилась, мы же еще по ней экскурсии проводим и знаем много интересных нюансов про самого Леонардо и про его творчество. Она интересна не только детям, но и мужчинам, что очень необычно. К нам часто приходят семьями и вот эта выставка наибольший интерес вызывает у пап. И это здорово, что выставка Леонардо охватывает ту категорию людей, которые менее всего ходят в музей», - подчеркнула Виктория Фетисова, заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса в Люберцах. 

Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

 Выставка проходит 12 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#мероприятия
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#выставки
#люберцы
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Подмосковье возглавило рейтинг популярных направлений осеннего внутреннего туризма
29 сентября 2023, 21:01

Фото: Минкульт МО

Московскую область признали самым популярным направлением внутреннего туризма для нынешней осени 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
Рейтинг составили эксперты агрегатора путешествий «Своё За городом» Россельхозбанка. В топ-5 направлений по количеству приобретённых туров на платформе вошли Московская область, Калмыкия, Челябинская, Свердловская и Владимирская области.
 
Отмечается, что самой большой популярностью среди туристов пользуются экскурсии-дегустации на фермах с местную продукцией. Помимо этого, пользователи платформы предпочитают такой формат путешествий, как «День на ферме». Они получают возможность испытать себя в роли фермера и познакомиться с производственными процессами. Третье место по популярности занимают мастер-классы.
 
По словам экспертов, популярность внутреннего туризма выросла по сравнению с прошлым годом. В этом году ожидается увеличение турпотока на 20%.

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#подмосковье
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Поезда ЦППК доставят пассажиров на гастрофестиваль «Аксаковская уха»
29 сентября 2023, 14:13

Фото: ЦППК

Поезда Центральной ППК доставят гостей культурно-гастрономического фестиваля «Аксаковская уха» к месту его проведения, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Добраться туда можно по Ярославскому направлению МЖД. Необходимо доехать до станций Софрино или Ашукинская, далее – автобусом №34 до остановки «Музей «Мураново».
 
Фестиваль пройдёт в субботу, 30 сентября, в усадьбе Мураново. Его приурочат ко дню рождения писателя и публициста Сергея Аксакова. Автор сказки «Аленький цветочек» был большим любителем рыбалки. В своё время он написал руководство под названием «Записки об уженье рыбы».
 
Гастрономический фестиваль, названный в честь Аксакова, проходит в Музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Тютчева неслучайно. Сергей Тимофеевич дружил с Тютчевыми, а в 1866 году сын писателя Иван и дочь поэта Анна поженились. Сам Аксаков часто бывал в усадьбе в гостях и любил порыбачить на реке Талице.  

Фестиваль «Аксаковская уха», посвящённый возрождению русской традиционной гастрономии, состоится уже в шестой раз. На нём можно будет узнать о традициях и культурно-историческом наследии семьи Аксаковых, попробовать блюда по старинным рецептам, послушать живую музыку, принять участие в мастер-классах и квестах. 
 
Для посетителей будут открыты фудкорт, ремесленная и гастрономическая ярмарки. Будут доступны катание на сапах и каяках, проулки на лошадях и игра в крокет. Главным же гастрономическим событием станет знакомство с традициями приготовления национальных рыбных супов разных стран.

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#подмосковье
#московская область
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В музее-заповеднике «Мелихово» подготовили насыщенную программу ко Дню учителя
28 сентября 2023, 23:22

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

7 октября в музее-заповеднике Антона Павловича Чехова «Мелихово» подготовлена насыщенная программа, приученная ко Дню учителя.
Антон Павлович Чехов за годы в жизни в Мелихове построил три школы, не одно поколение детей закончит их. Помимо строительства, Чехов оказывал активную поддержку учителям, его отношение к настоящему профессиональному учителю было очень трепетным.Продолжая эти традиции, в Мелихове ежегодно проходят мероприятия, посвященные Дню учителя. 

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

«В октябре у нас всегда плотная запись на экскурсии, чему мы очень рады. И ко дню учителя мы решили сделать общий день, чтобы как можно больше людей смогли к нам прийти и отпраздновать эту дату с нами. Будет замечательная концертная программа, живая музыка, исполнители, лауреаты международный премий и многое другое», - отметила заведующая культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Мелихово» Мария Борова.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

В этот день в музее пройдет специальная программа, состоящая из нескольких частей.  Экскурсия по дому семьи Чеховых откроет много интересных фактов о жизни и творчестве писателя. Для гостей Мелиховский театр «Чеховская студия» представит небольшие  инсценировки по произведениям Антона Павловича,  ещё  одним из подарков  станет концерт «Джазовый монолог». В исполнении  пианиста театра Градский-холл Виталия Коваленко прозвучат джазовые композиции, блюзы, классические шедевры в джазе. А поделится впечатлениями можно будет за чашечкой чая с пирогами.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Также, 8 октября в гости в «Мелихово» приезжают студенты из музыкального колледжа имени Скрябина, которые представят свою концертную программу «Чехов и музыка». 

«Таким образом мы завершим год наставника. Еще впереди нас ждет большая театральная программа. Так как этот вид искусства пользуется популярностью, мы сделали дополнительные дни показов, по пятницам, чтобы больше людей смогли попасть на спектакли», - рассказала заведующая культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Мелихово» Мария Борова.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Начинается прием заявок на XIV Международный конкурс чтецов имени А.П. Чехова
28 сентября 2023, 22:43

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» объявляет о начале приема заявок на XIV Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Тема проекта– «Чехов и Пушкин». Очный этап состоится в январе 2024 года. В конкурсе каждый год принимают участие начинающие актеры и студенты театральных вузов России и других стран.

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО

«Есть ребята, которые ездят к нам уже не первый год, видно как они готовятся. Прием заявок уже начался, на сайте указаны все критерии и в каком виде должна быть подана заявка. Это большой конкурс поэтому и желающих много. Конкурсантов, которые прошли отбор приглашают в Мелихово, где в это время проходит культурная программа, и одновременно дополнительные этапы отбора. А потом лучшие из лучших показывают свои работы уже на награждении. Это такой большой старт для них, к тому же еще молодые актеры смогут познакомится друг с другом и проявить свои таланты», - отметила заведующая культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Мелихово» Мария Борова.
Ранее темами конкурса уже были «Чехов и Гончаров», «Чехов и Казаков», «Чехов и Бунин», «Чехов и Достоевский», «Чехов и Островский». Уточним, что в музее-заповеднике «Мелихово», помимо рассказов Чехова, звучат произведения других великих поэтов русской литературы, что делает проект более ярким и интересным.

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО

Отборочные туры пройдут в несколько этапов, а кульминацией станет гала-концерт с награждением победителей в день рождения Антона Павловича Чехова, 29 января, в музее-заповеднике «Мелихово», где для участников конкурса также пройдет дополнительная развлекательная и культурная программа. 

Фото: Радио 1

«Наша местность прекрасна в любое время года. Не зря Чехов согласился приобрести эту усадьбу именно зимой, ведь в холодное время года тут особенно приятно находится», - подчеркнула Мария Борова.
Напомним, что в 2024 году вся Россия отметит 225-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина – известного русского поэта, драматурга и прозаика, заложившего основы русского реалистического направления. Отсюда и тема конкурса в этом году.

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#актеры
#мир
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В турпоездках по социальным сертификатам побывали 28 тыс подмосковных школьников
28 сентября 2023, 22:28

Фото: Минкульт МО

27,9 тыс школьников из Подмосковья совершили с начала года турпоездки по социальным сертификатам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Самыми популярными направлениями у ребят стали Государственная Третьяковская галерея, музей Жостовской фабрики декоративной росписи в городском округе Мытищи, а также музеи городских округов Звенигород и Истра», – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Помимо этого, популярностью пользовались турпоездки в Сергиево-Посадский музей-заповедник, музеи военной истории Истры, Коломенский кремль, Серпуховский историко-художественный музей и музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».
 
Социальным сертификатам проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» могут воспользоваться учащиеся 5-9 классов. В прошлом году на экскурсиях по сертификатам побывали более 22 тыс подмосковных школьников.  

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#школьники
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#подмосковье
#московская область
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Туристический налог в Амстердаме станет одним из самых высоких в Евросоюзе
28 сентября 2023, 19:33

Фото: istockphoto/Dan Comaniciu

Турналог в Амстердаме вырастет до 12,5% и станет высочайшим в Евросоюзе.
The Dutch News пишет, что после того, как в силу вступят изменения, размер налога на ночь в отеле стоимостью €175 за номер взлетит с €15 до €22. По размеру турналога Амстердам занимает четвертое место в мире.
 
Повышение туристического налога в Амстердаме может быть связано с высоким количеством туристов, которые приезжают на один день. Таким образом наносится ущерб экологии города.
 
В 2024 году бюджет города, возможно, получит €65 млн за счет туристических налогов.

Ранее редакция «Радио 1» рассказала, какие города России стоит посетить осенью, и где отдых в это время года достаточно бюджетный.

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Россияне назвали самый негостеприимный российский регион
28 сентября 2023, 18:51

Фото: istockphoto/AlbinaTiplyashina

Самым негостеприимным регионом России для туристов признан Краснодарский край.
SuperJob провёл опрос и выяснил, что более всего туристам не рады в Краснодарском крае. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.
 
Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.
 
В опросе принимали участие жители Камчатки, Алтайского, Ставропольского, Краснодарского краёв, Калининградской области, Крыма и Дагестана. Всего опросили  2,1 тысяч человек, по 300 жителей из каждого региона.

Ранее россиянка пожаловалась на отдых в гостинице Туапсе: «сутки без воды и света». По её словам, поездка состоялась ещё в июле, но деньги администрация гостиницы так и не вернула, хотя и обещала произвести выплаты в течение 10 рабочих дней. Некоторые пользователи чата выразили поддержку россиянке.

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Камчатка и Дагестан названы самыми гостеприимными туристическими регионами
28 сентября 2023, 14:38

Фото: iStock/inewsistock

Аналитики провели опрос и выяснили, как жители Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краёв, Республик Дагестан, Алтай и Крым, а также Калининградской области относятся к туристам, посещающим их регионы. Об этом сообщает RT.
Сообщается, что 74% жителей Камчатки, 60% жителей Дагестана и 53% жителей Ставропольского края не видят раздражающих факторов в туристическом потоке в свои регионы. Жители Краснодарского края в большей форме ощущают усталость от наплыва туристов.

«Наиболее раздражающими факторами (не только на Черноморском побережье, но и в других рассмотренных туристических регионах), судя по словам местных жителей, являются несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида, неуважение к местным и обслуживающему персоналу, нечистоплотность», — приводит слова экспертов RT.

По данным опроса, 33%-39% опрошенных жителей Алтая, Крыма и Калининградской области выступили за закрытие заповедных зон от туристов. 

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