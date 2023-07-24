Три команды выступили на фестивале фейерверков «Большая Волга» в Дубне

Фото: администрация г. о. Дубна
На Комсомольской набережной в Дубне прошёл 17-й Российский фестиваль фейерверков «Большая Волга». Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
Открыли фестиваль музыкальный проект «Дубна. Волга. Classic» и Дубенский симфонический оркестр под управлением лауреата международных конкурсов Сергея Поспелова. Была исполнена «Кармен-сюита» Бизе и Щедрина.
С обоих берегов Волги, моста, с лодок и катеров за грандиозным огненным шоу наблюдали тысячи дубненцев и гостей наукограда.
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«Пиротехническое мастерство продемонстрировали три команды: «Пиромания» из Таганрога, «Салюты лучших коллекций» из Реутова и «Посадская пиротехническая компания» из Сергиева Посада. Дебютанты фестиваля – команда из Таганрога – сделала акцент на парковый фейерверк, построенный на одиночных снарядах. Было дано более тысячи залпов. Обладателем гран-при и приза зрительских симпатий стала команда из Реутова.», – отметил Тихомиров.
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Лора Луганская