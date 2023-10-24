Турагент Мельник спрогнозировал рост цен на туры в Шри-Ланку

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«Если стандартный тур для двоих на 9-10 дней стоит около 90 тыс. рублей, то сейчас эта цена подрастет на 30-35%», — сказал в беседе с «Вечерней Москвой» Мельник.
По его словам, такая ситуация будет актуальна уже с конца октября по январь следующего года, а затем можно будет ожидать падения цены.
Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что россияне начали более активно переориентироваться на внутренний туризм и стали больше внимания уделять санаториям и курортам.
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