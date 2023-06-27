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Турагент рассказала про супер-бюджетные турецкие отели

27 июня 2023, 09:38

istockphoto/Halfpoint

Турагент опубликовала на платформе «Дзен» подборку отелей в Турции от 28 тысяч рублей
В блоге «Zametki турагента» на платформе «Дзен» турагент поделилась списком отелей, цены на которые начинаются от 28 тысяч рублей.

К примеру, номер в 3-звёздночном Himeros Beach Hotel в Кемере можно снять на двоих (7 ночей) за 57 тысяч рублей. Аналогичные условия с проживанием, страховкой, питанием предоставляет Marin за 59 тысяч рублей.


Блогер предупреждает, что это очень скромные, бюджетные варианты.

Ранее сообщалось, что россиянам назвали самые интересные и доступные турнаправления этим летом. К самым доступным и наиболее интересным туристическим направлениям этим летом для граждан России специалисты отнесли Доминиканскую Республику, Турцию и Мексику.

Последняя привлекательна тем, что для россиян в Мексике до шести месяцев пребывания виза не требуется.
#Турция
#отели
#отдых
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В России появится аналог магазинов Zara Home и H&M Home
05 июля 2023, 10:23

istockphoto/Tohid Hashemkhani

Сеть магазинов домашнего текстиля и декора Redecoro откроется в России осенью и заменит Zara Home и H&M Home.
Осенью в России планируют открыть сеть магазинов товаров для дома Redecoro. Там будут представлены вещи, аналогичные продукции Zara Home и H&M Home, пишет ТАСС, ссылаясь на управляющего партнера бренда Анастасию Кондакову.
 
До конца нынешнего года в Москве откроют 2 офлайн и онлайн-магазин. Первый появится осенью в ТЦ «Метрополис». В ближайшие годы в планах открыть около 50 магазинов по всей России и СНГ.

В магазинах будет представлена линейки домашнего текстиля, посуды, декоративных изделий, аксессуаров для кухни и ванных комнат. Товары будут в скандинавской стилистике. Бренд будет рассчитан на покупателя со средним доходом.
 
Продукцию производят на фабриках в России, Турции, Индии и Китае — на многих из которых изготавливаются вещи для Zara Home и H&M Home, которые покинули Россию после начала СВО.

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#магазин
#интерьер
#Zara
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МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины
05 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/iDymax

Мария Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать ценности с Украины на территории других стран
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности с Украины на территории других стран и «пристраивать» их в страны Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Sputnik».

«Это особая история такого же полубандитизма, когда они участвуют — есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие — что ЮНЕСКО непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины», — сообщила Захарова.

Она добавила, что такой информацией располагает и газета Le Monde, написавшая об этой ситуации.

Захарова также отметила, что ЮНЕСКО способствует тому, чтобы «пристраивать» вывезенные украинские культурные ценности по государствам Евросоюза.

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#МИД РФ
#Захарова
#ЮНЕСКО
#Украина
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Венедиктов* сообщил, что Милашина и Немов находятся в одной из московских больниц
05 июля 2023, 10:13

Фото: iStock/sudok1

Журналист Алексей Венедиктов* сообщил, что журналистка Милашина и адвокат Немов, которые были накануне избиты в Чечне, находятся в Боткинской больнице.
Он также добавил, что сопровождал пострадавших в полете из Беслана в Москву, пишет ТАСС.

Накануне сообщалось, что несколько неустановленных лиц напали на журналистку Милашину и адвоката Немова, когда они следовали из аэропорта Чечни в суд,  для участия в процессе оглашения приговора супруге бывшего судьи Верховного суда. Нападавшие избили женщину и ударили ножом правозащитника. 

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*признан в России иноагентом

#больница
#журналисты
#Милашина
#Москва
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В Подмосковье три человека погибли в ДТП
05 июля 2023, 10:09

iStock/Anton Novikov

Три человека погибли в аварии на трассе под Серпуховом.
РЕН ТВ пишет, что ДТП случилось на 97 км трассы М-2 «Крым».
 
Жертвами стали мужчина и две женщины.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают оперативные службы.

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#Серпухов
#ДТП
#авария
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Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов составили более 88 млн рублей
05 июля 2023, 10:00

Фото: istockphoto / georgemuresan

Инспекторы Главного управления содержания территорий совместно с представителями министерства экологии региона регулярно проводят рейдовые мероприятия для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.

С наступлением устойчивой теплой погоды активизировались недобросовестные перевозчики строительных отходов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.

«Законность перевозки фиксируют камеры дорожной сети и распознают автомобили, которые не имеют специального талона. С начала года уже вынесено 2.377 постановлений на сумму более 88 миллионов рублей. Количество нарушителей и суммы штрафов сезонные: в январе было только 6 постановлений на общую сумму 406 тысяч, а в июне уже зафиксировали более 1 тысячи нарушителей и пополнить бюджет им придется практически на 37 миллионов рублей», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.

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#ГУСТ
#строительные отходы
#ОССиГ
#Светлана Аипова
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ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина
05 июля 2023, 10:00

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов.
Причастным к противоправным действиям оказался гражданин РФ, который является сторонником украинского неонацизма, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

При проведении обысков в домовладении россиянина, были обнаружены элементы для создания самодельного взрывного устройства и инструкции по сбору СВУ. Также были обнаружены зажигательные устройства и террористический и экстремистский контент. Мужчина вел переписку с представителем одной из террористических украинских организаций. 

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#ФСБ
#теракт
#энергосистема
#Сахалин
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В Санкт-Петербурге задержали насильника, которого разыскивал Интерпол
05 июля 2023, 09:55

iStock/BrianAJackson

Гражданина Хорватии, который находился в международном розыске за изнасилование, задержали в Санкт-Петербурге
РЕН ТВ пишет, что хорвата задержали 4 июля у дома на Вознесенском проспекте. Интерпол разыскивал его за изнасилование несовершеннолетней. Мужчина заключен под стражу.
 
Гражданин Хорватии приехал в Россию в 2020 году искать работу. Он состоит на миграционном учете.

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#Санкт-Петербург
#Интерпол
#хорват
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В Крыму замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки
05 июля 2023, 09:48

Фото: iStock/BrianAJackson

Первый заместитель начальника крымского управления ФСИН и начальник СИЗО в Симферополе задержаны по подозрению в получении крупных взяток.
В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости Крым со ссылкой на ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Сообщается, что в результате преступного сговора руководители ведомств получали денежные средства за покровительство и провоз бандеролей без необходимого досмотра. Преступную деятельность выявила и пресекла ФСБ. 

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#взятка
#СК РФ
#Крым
#УФСИН
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Shot: в Тюменской области уничтожен предполагаемый террорист
05 июля 2023, 09:48

istockphoto/sqback

Мужчина приехал к нефтегазовому распределительному узлу со взрывчаткой
Shot пишет, что во время задержания мужчина открыл стрельбу по оперативникам.
 
ЧП случилось в лесу рядом с деревней Кукушки Исетского района. Неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники пытались задержать мужчину, но он начал отстреливаться из пистолета. Его убили ответным огнём.
 
При себе у мужчины были обнаружены самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с боекомплектом. Предположительно, мужчина планировал устроить взрыв на стратегическом объекте.
 
В данный момент выясняется личность мужчины и устанавливаются его возможные связи с иностранными кураторами.

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#Тюменская область
#террорист
#терроризм
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