Турагент рассказала про супер-бюджетные турецкие отели

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К примеру, номер в 3-звёздночном Himeros Beach Hotel в Кемере можно снять на двоих (7 ночей) за 57 тысяч рублей. Аналогичные условия с проживанием, страховкой, питанием предоставляет Marin за 59 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что россиянам назвали самые интересные и доступные турнаправления этим летом. К самым доступным и наиболее интересным туристическим направлениям этим летом для граждан России специалисты отнесли Доминиканскую Республику, Турцию и Мексику.
Последняя привлекательна тем, что для россиян в Мексике до шести месяцев пребывания виза не требуется.