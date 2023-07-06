Турагенты рассказали, что россиянам приходится экономить в Турции

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Туристы из РФ в Турции сокращают дни отдыха и выбирают отели меньшей звездности, чтобы сэкономить — TourDom.ru
Турагенты сообщили, что резкое подорожание отдыха в Турции и ослабление рубля привело к тому, что путешественники стали сокращать количество дней на отдыхе и реже бронируют отели высокого класса. Об этом пишет TourDom.ru.
Кроме того, часть туристов не могут позволить себе приобрести тур в отель с анимацией и большой территорией, но все же хотят отдохнуть на море.
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«Гостиницы премиум-класса у нас если и заказывают, то на меньшее количество дней, в связи с их недоступностью. В прошлом году «четверки» практически не спрашивали, а сейчас таких заявок много», — рассказала турагент из Москвы Наталья Котельникова.
«Такие клиенты выбирают экономичные гостиницы городского типа в Аланье, спрос на эти варианты заметно вырос», — отметили в другом турагентстве.
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Диана Аванесян