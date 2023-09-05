Турэксперт Барзыкин назвал достойную альтернативу подорожавшим Турции и Египту

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что альтернативой подорожавшим из-за сезонности зарубежным курортам может стать Краснодарский край.
«На внутреннем рынке неплохо идёт бронирование, как в бархатный сезон, так и зимой. В последние годы стали популярнее санаторно-курортные поездки. Конечно, номер за 5-7 тыс. рублей выглядит интереснее для россиян. Но статистика показывает, что от заграничных поездок тоже не отказываются», — пояснил в беседе с NEWS.ru Барзыкин.
Также, по словам эксперта, неплохим вариантом для россиян может стать Китай, куда гражданам нашей страны не понадобиться виза.
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