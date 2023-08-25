Турэксперт Барзыкин назвал Мьянму крайне интересным направлением туризма

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Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что Мьянма является интересным направлением туризма, в перспективе привлекательность страны для россиян повысится.
«Сегодня, конечно, Мьянма массовым направлением не будет, поскольку на регулярных рейсах и с такой частотой большие потоки туда не сгенерируешь. Но как дестинация туристская – безусловно. Крайне интересное направление и для культурно-познавательного, и для рекреационного туризма», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.
Он добавил, что Мьянма в будущем станет востребованным туристическим направлением и потому, что российских туристов в принципе очень интересен регион юго-восточной Азии.
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