Турэксперт Барзыкин: «Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России»

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Вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что наиболее доступным вариантом отдыха для россиян в бархатный сезон является Черноморское побережье, в том числе Крым.
«Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России, это города на Черноморском побережье, в том числе и Крым. Территория привлекает своей природой, большим выбором пляжей, развлечений. Если рассматривать направления для культурного отдыха, то это Санкт-Петербург, Москва, Казань, Татарстан и Северный Кавказ», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Барзыкин.
Он отметил, что в среднем стоимость отдыха в начале осени в вышеперечисленных локациях будет начинаться от 46 тыс. рублей при условии 10-дневного отпуска в трёхзвездочном отеле с завтраками.
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