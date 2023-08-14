Турэксперт Барзыкин объяснил необходимость регионов самим определять ставку курортного сбора

Участники масштабного федерального проекта «Александрова дорога» побывали в Волоколамске. Историческую реконструкцию посвятили 670-летию со дня кончины князя Александра Невского и его походу, который в ХIII веке пролегал и через этот город, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.