Турэксперт Барзыкин объяснил необходимость регионов самим определять ставку курортного сбора

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что регионы должны самостоятельно определять ставку курортного сбора, что в организации давно предлагали сделать.
Он уточнил, что основным требованием было наделить регионы назначать ставку курортного сбора, от нуля до 100 рублей.
Он напомнил, что на сегодняшний день в эксперименте по введению курортного сбора участвуют не только Крым, Краснодарский край, Алтайский край и Ставропольский край, а также, с недавних пор, и Санкт-Петербург.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 15 декабря представить изменения в законодательстве, которые дадут российским регионам право вводить курортный сбор.
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«Подходы разные, средства получают, используют их по решению субъектов в основном на благоустройство, так оно будет и в дальнейшем. Каждая территория решит локальные вопросы», — пояснил в беседе с RT Барзыкин.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 15 декабря представить изменения в законодательстве, которые дадут российским регионам право вводить курортный сбор.
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Мелисса Тимофеева